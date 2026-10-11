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男友熟睡傳「屍臭味」！女友每晚被臭醒 恐藏重病4招自我檢查

香港01／ 撰文／田中貴
情侶同床共枕本應甜蜜溫馨，但若伴侶入睡後散發出「恐怖屍臭」，恐怕是身體發出的大病警號。示意圖／聯合報系資料照
情侶同床共枕本應甜蜜溫馨，但若伴侶入睡後散發出「恐怖屍臭」，恐怕是身體發出的大病警號。示意圖／聯合報系資料照

情侶同床共枕本應甜蜜溫馨，但若伴侶入睡後散發出「恐怖屍臭」，恐怕是身體發出的大病警號。台灣有女子曾在「Dcard討論區」發文表示，男友清醒時口腔毫無異味，但只要一入睡，「嘴巴跟呼吸就會開始散發超級噁心的屍臭味，完全是那種老鼠死掉的屍臭，而且離一段距離都能聞到」，即使刷牙、用夜間專用漱口水也無濟於事，令她每晚都被惡臭燻醒。

樓主講述男友的情況，「日夜顛倒、不曬太陽、不太活動、愛吃辛辣、腎臟生病過、長過腫瘤」，未知是否有關。男友曾看過牙科，又有定期進行體檢，「目前是排除掉口腔清潔的問題」。

為何只在熟睡時散發濃烈口臭

為何濃烈口臭只在熟睡時散發？其中一個極高可能性的元兇正是扁桃腺結石（Tonsilloliths）。它是由食物殘渣、死皮細胞及細菌在扁桃腺隱窩中鈣化堆積而成。睡覺時若習慣張口呼吸或打鼾，唾液分泌大幅減少，口腔一旦失去唾液的沖洗與殺菌作用，結石發酵出的揮發性硫化物便會大量散發，形成難以忍受的腐肉氣味。衛生防護中心亦明確指出，唾液流量不足令口腔乾涸，是引致口臭的核心成因之一。

臭味背後，隨時隱藏更嚴重的全身性疾病。美國著名醫療機構妙佑醫療國際（Mayo Clinic）的臨床數據顯示，除了牙周病，慢性鼻竇炎、胃酸倒流，甚至晚期的肝腎病變，都會令患者呼出特殊的病態異味，若氣味帶有強烈氨水（阿摩尼亞）味，醫學上稱為「尿毒性口臭」（Uremic Fetor），更需提防慢性腎衰竭或代謝危象。

面對夜間呼吸異味，市民應馬上透過以下4大徵兆進行自我檢查：

1. 睡眠張口呼吸

導致口腔極度乾燥，加速厭氧菌繁殖。

2. 慢性消化道症狀

夜間平躺時胃酸逆流至食道咽喉，引發酸臭味。

3. 耳鼻喉異常

出現單側鼻塞、耳鳴或鼻涕帶血絲，必須警惕鼻咽部腫瘤引發的組織壞死惡臭。

4. 代謝警訊

若伴隨長期疲倦、黃疸或小便呈濃茶色，應立刻抽血檢查肝腎功能。

日常防護方面，應保持充足水分攝取、吃完食物後規律漱口、避免熬夜與辛辣刺激食物。若扁桃腺結石情況嚴重，可由專業醫師在門診協助清除，或評估進行微創扁桃腺切除手術，切勿自行用硬物挖取以免造成感染。

有關帖文是於2024年12月發出，當時已引起許多網友討論，帖文近日再次被炒熱，同樣惹來關注，網友紛紛留言表達意見：「撒糯米避邪」、「先去耳鼻喉科求診，可能是扁桃腺結石」、「父親當年罹患鼻咽癌時，呼吸同樣散發肉類腐爛味」、「肝病或癌症晚期患者，呼出氣味會帶有特殊病態腐味」。

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文章授權轉載自《香港01》

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