哪個你最有感？2026十大漲價小吃

曾幾何時，街頭隨處可見的銅板美食已逐漸漲成吃不起的模樣了。比起偶爾才享用的大餐，小吃與日常生活的關係更為密切，也因此更容易讓人感受到價格的變化。面對一波波物價調漲，過去隨手就能買的小吃，如今卻得先摸摸荷包再決定。從早餐多加一顆蛋、午餐配上一碗湯，到下班後買份炸物解饞，這些看似不起眼的日常消費，單次增加的金額或許不多，但一筆筆累積下來，對每月生活開銷的影響卻還是相當有感。





《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年8月公佈10大漲價小吃，當時由滷肉飯、水餃、雞排包辦前三名，手搖飲、牛肉麵也以逾5,000筆網路聲量擠進前段班。時隔一年，這份小吃排名是否依舊？還是會迎來意想不到的驚人變化呢？答案馬上揭曉！

No.10 蛋餅

網路聲量：3,022筆

對許多台灣人來說，蛋餅是早餐店裡再熟悉不過的選擇。Ｑ軟的餅皮加上鮪魚、火腿、培根、玉米等各種豐盛配料，為新的一天拉開美好的序幕。不過，近年來因雞蛋供應吃緊影響，加上原物料、人事、瓦斯等綜合營運成本增加，蛋餅的售價也隨之上漲。過去只要30元左右就能吃到的加料蛋餅，如今不少店家已漲至40元以上，對於習慣天天在外解決早餐的上班族與學生而言，長期累積下來，荷包感受格外明顯。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2026年1月16日，一名網友於社群上抱怨買了一份要價60元的豬排蛋餅，其肉片厚度薄如竹叉，更直言未來不會再回購。貼文曝光後迅速引發討論，一派網友認為60元的售價確實偏高；另一派則力挺店家，表示在整體成本上升的情況下，這樣的價格仍算合理。兩派人馬在留言區掀起論戰，也進一步帶動蛋餅的討論熱度。

No.9 臭豆腐

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

網路聲量：4,424筆

臭豆腐可說是台灣街頭相當具代表性的經典小吃，無論是夜市、老街，還是傳統市場周邊，都不難找到它的身影。經油炸後的臭豆腐，外層金黃酥脆、內裡保有軟嫩口感，再搭配爽脆泡菜與獨門醬汁一同入口，鹹香酥脆的口感讓人一吃就上癮。不過，這項曾被視為平價小吃的庶民美食，近年價格也逐漸往上調漲。從早期的一份50元，到現在已漲至70元以上，甚至還有不少名店飆破百元，價格的變化也讓臭豆腐再次成為話題焦點。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2026年1月6日，南部知名小吃「阿國臭豆腐」因應開立發票而調整餐點價格，消息曝光後引發網友熱議，當日網路聲量更衝破千筆。網友紛紛留言表示「就是把稅往消費者身上加」、「以前沒有被要求開發票，一樣年年照漲價」、「盡量漲吧！漲到大家都不吃了」。

No.8 麵線

網路聲量：4,558筆

一碗熱騰騰的麵線，是許多人熟悉的台式小吃記憶。細滑麵線吸附濃郁湯汁，搭配大腸、蚵仔、肉羹等配料，再撒上一點香菜與蒜泥，入口滑順又易消化，不論是當作正餐或點心都相當適合。值得一提的是，麵線常見的靈魂配角「香菜」，今年年中曾受到雨勢與颱風的影響，導致產量減少、價格大幅飆升，部分麵線店甚至暫停供應，原本只是點綴麵線的配角，卻也免不了成為店家難以忽視的成本負擔。





除了單一食材價格波動，近年原物料、人事與營運成本持續增加，也讓麵線店的經營壓力逐漸升高。為維持餐點品質，不少業者陸續調整售價，像是知名連鎖店「大狗麵線」宣布自今年5月起，主餐品項全面調漲5元。面對這波價格調整，網友看法也不盡相同，一派認為在成本增加的情況下，漲幅尚屬合理；另一派則感嘆，銅板小吃的價格再也回不去了。

No.7 肉圓

網路聲量：4,972筆





說到台灣的銅板美食，肉圓絕對榜上有名。晶瑩Q彈的外皮搭配紮實飽滿的內餡，再淋上甜辣醬或蒜泥醬，每一口都是許多台灣人從小吃到大的熟悉滋味。不過，以往的肉圓最便宜只要30元就能吃到，如今隨著原物料持續調漲，不少店家的肉圓價格已漸漸突破50元，讓人不禁感嘆銅板小吃似乎也離我們越來越遠了。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2026年4月1日，彰化排隊名店阿璋肉圓宣布店內肉圓將從55元漲為60元，再度引發網友熱烈討論，不少人表示「以前會吃，現在漲過50我就不再光顧了」、「一顆肉圓而已，我不如去吃便當」「就算漲十元大家照常去消費，有差嗎」。

No.6 手搖飲

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

網路聲量：7,783筆

炎炎夏日來上一杯冰涼手搖飲，幾乎是許多人的日常儀式。無論是下午買杯飲料提提神，還是與同事揪團開喝，手搖飲早已融入台灣人的生活。根據經濟部統計，台灣一年手搖飲銷量超過10億杯，若以一個飲料杯的平均高度換算，全部堆疊起來約可達31萬座台北101大樓，驚人的消費量也反映出台灣手搖飲市場的蓬勃發展。不過，手搖飲也似乎難逃漲價的命運，以國民飲品珍珠奶茶為例，過去一杯只要25元的親民價格，如今則動輒60元起跳，若選擇加料或水果等特殊品項，價格甚至直逼一個便當。

雖然單看每杯多出的幾元，或許感受並不算強烈，但對於重度手搖控而言，若一天一杯持續喝上一個月，長期累積下來也是一筆不小的開銷。網友表示「現在的手搖飲不知道在貴幾點」、「手搖飲根本暴利，現在這價格我是喝不下去」、「我以前喝過一杯20元的珍奶，已經回不去了」。

No.5 加蛋

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

網路聲量：8,090筆

對許多外食族而言，「加蛋」是點餐時再熟悉不過的選項。無論是滷肉飯、陽春麵，還是漢堡、蘿蔔糕，只要多加一顆雞蛋，就能為餐點增添營養價值與飽足感。然而，前幾年全台曾爆發嚴重缺蛋危機，雞蛋價格一路攀升，也讓不少餐飲業者陸續調整售價。即使如今蛋荒問題已解除，但蛋價再也難以回到過去的銅板價，加蛋也從原本5元、10元，一路漲到現在的15元甚至20元，讓消費者格外有感。值得注意的是，「加蛋」去年在漲價小吃排行中位居第8，今年聲量持續攀升，更一舉躍升至榜單第5名，討論熱度明顯增加。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查期間的聲量高點落在2026年4月27日。一名網友於PTT發文抱怨，早餐店加蛋竟漲到15元、20元，直呼這樣的價格實在太貴。貼文曝光後也引來不少網友回應，「連小早餐店都要+15有夠坑」、「20我是真的不可能加，15看心情」、「懷念以前加蛋5元的時代」。

No.4 水餃

翻攝官網／台北市市場處

翻攝官網／台北市市場處

網路聲量：8,173筆

皮薄餡多的水餃，是不少台灣人的外食首選。Q彈的外皮搭配鮮美的肉餡，每一口都是簡單樸實的好味道。然而，這項過去常被視為平價主食的小吃，近年也逐漸擺脫銅板價印象，從過去一顆5元的價格，一路調漲至到6元、7元，甚至部分名店還出現一顆高達10元的售價，而這也讓不少消費者感嘆，如今的水餃是越來越吃不起了。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2026年8月17日，一名網友驚訝發文表示，不只南機場夜市知名「來來水餃」宣布店內水餃全面調漲10元，另兩家名店「秀昌水餃」與「阿亮水餃」的單顆價格也來到8元、9元，該則貼文迅速引發不少網友熱議，直言「料沒滿滿的還要十元」、「那種煮法就是吃便宜的，結果漲到比餐廳貴」、「去菜市場買阿姨現場包的都不用那麼貴」。

No.3 牛肉麵

網路聲量：9,055筆

彈牙麵條吸附濃郁湯頭，搭配燉得軟嫩入味的牛肉，再撒上一把蔥花提味，這樣的組合可說是許多人心中最經典的台灣味。回顧過往，以前一碗牛肉麵只要80元左右，就能吃得飽足又滿足，如今隨著食材成本不斷上漲，售價飆破百元早已成為常態。以連鎖品牌「三商巧福」為例，去年5月全面調整主餐售價，多數品項調漲5至20元，其中「蘭州雙寶牛肉拉麵」與「牛三寶牛肉麵」的價格更是一舉突破200元。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2026年6月28日，中壢兩大知名牛肉麵店永川、新明因不敵成本壓力，宣布自7月1日調漲部分品項價格，其中牛肉麵一碗從160元漲至180元。對此網友表示，「20幾年沒吃，漲就漲沒在吃」、「一次就漲20喔？有夠誇張啊」；不過，也有網友力挺表示「牛肉麵180還好吧？現在價錢不是都這樣？」、「地區不同。180算還好了」。

No.2 雞排

網路聲量：9,206筆

說到近年漲幅相當有感的國民小吃，雞排絕對名列其中。過去一片雞排大多落在35、40元左右，甚至不少店家還會祭出「3片100元」的超值優惠，讓人隨手買來解饞也不怕傷荷包，對學生族群而言，更是放學後犒賞自己的平價小確幸。然而，隨著雞肉、食用油等成本持續攀升，雞排價格也一路往上，從昔日的銅板價逐漸逼近百元大關，部分知名店家的售價甚至已與一個便當相去不遠，漲幅之大令人咋舌。

透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查出現兩波明顯高峰，首波高點是落在2026年3月25日，因中東戰爭引發雞肉和油價飆升，進一步推升雞排的價格，不少店家也預告即將調漲，當日聲量達586筆；另一波高峰則出現在2026年5月27日，三重知名雞排宣布將由95元漲至99元，社群上再度掀起大量討論，「不一定要吃，漲給他漲」、「雞排繼續漲沒關係，讓我比較有動力戒雞排」、「7年級看到這價格真的會笑死，還是以前好」。

No.1 滷肉飯

網路聲量：18,650筆





毫無懸念，今年滷肉飯再度以18,650筆網路聲量蟬聯冠軍，相較去年，討論度明顯增加近一倍。這道從巷口小吃店到傳統市場都能見到的國民美食，過去常被視為平價又有飽足感的日常選擇，但在萬物齊漲的現代，這次也難逃被迫漲價的命運了。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查的明顯聲量高峰落在2026年1月12日，知名滷肉連鎖店「鬍鬚張」宣布即日起將進行價格調整，其中小碗魯肉飯調漲後飆破70元，當日網路聲量一舉衝上3,800筆，帶動整體討論度攀至高峰。事實上，早在2024年底，鬍鬚張就曾調漲過滷肉飯便當價格，如今再度傳出漲價消息，也讓不少網友感嘆，昔日的銅板小吃再也不復從前親民了。「滷肉飯70元真的沒那個價值」、「怎麼每次漲價都有鬍鬚張的事」、「其實鬍鬚張真的蠻好吃的，但越來越貴就是了」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月5日至2026年10月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

桃機必吃台味地圖！2026桃園機場美食TOP 10 珍珠奶茶竟只排第三

台北牛肉麵吃哪家？2026十大人氣榜 萬華洛陽街這間奪冠

宵夜吃什麼？夜貓族十大深夜美食餐廳 火鍋、熱炒、牛肉麵上榜

青花驕、一蘭、林聰明強勢上榜！十大熱銷名店泡麵好吃到外銷

晴光商圈十大銅板美食！黃記魯肉飯、晴光紅豆餅、鴻記水餃 中山區高CP值霸主出爐