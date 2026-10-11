今國慶連假收假日國道11路段易塞 國5北向下午高乘載管制

新北市林口區，有一處藏在廢棄雷達站裡的無家者中繼站——「觀照園」，該處始於25年前自掏腰包的志工黃梅英，她後來與社工許曉英一起深耕山頭，數十年來幫助無數街友重新找到工作、甚至與斷絕關係的家人重逢。究竟這兩位一剛一柔的女性，是如何在沒資源、極度被社會排斥的困境下，把一座廢棄營區打造為全台獨樹一幟的街友再生基地？

2026-10-11 07:00