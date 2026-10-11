未來一周天氣 吳德榮：西半部晴東部偶雨、白天暖熱早晚涼

今天是國慶連假收假日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日因東側海面水氣仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定，白天偏熱早晚涼。明日、周二水氣減少，各地晴朗穩定，白天熱早晚涼；花東及午後南部山區偶有局部短暫雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部20至31度、中部21至36度、南部22至35度及東部21至34度。

吳德榮指出，周三至周六東側海面水氣略增，東半部有局部短暫雨的機率，偶爾擴大到大台北東側，西半部晴朗穩定；白天北舒適南偏熱、各地早晚涼。

此外，吳德榮說， 最新(11日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28 號中颱「小熊」在日本東南方海面，強度已達顛峰，向西北進行；持續在大迴轉的路徑上，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。