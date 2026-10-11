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二知名醫學中心電腦斷層平均等5月 病人改掛急診、要求自費插隊釀亂象

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
放射師全聯會最新內部調查發現，台北、台南二家知名醫學中心，門診電腦斷層等候時間平均值逾五個月，達一六八日。圖為電腦斷層示意圖，聯合報系資料照
放射師全聯會最新內部調查發現，台北、台南二家知名醫學中心，門診電腦斷層等候時間平均值逾五個月，達一六八日。圖為電腦斷層示意圖，聯合報系資料照

年初台大醫院傳出電腦斷層等候時間逾一年，病人需轉院至金山、新竹等分院受檢，引發民眾討論，放射師全聯會最新內部調查發現，台北、台南二家知名醫學中心，門診電腦斷層等候時間平均值逾五個月，達一六八日，理事長陳嘉宏指出，電腦斷層等候時間長，起因於各院所放射師人力不足，盼政府及醫院優化放射師薪資，吸引人力回流。

放射師公會全聯會今年初向擔任醫院放射部門主管的會員進行問卷調查，發現多家中部、北部醫院電腦斷層「平均等候時間」為卅日至六十日間，陳嘉宏說明，此為門診、急診等部門平均值，因急診病人電腦斷層需於一定時間內完成，門診病人實質等候時間更長，調查按醫院類型區分，排程最久者為教育部體系醫院，包括台北、台南二家醫學中心，算入例假日平均要等一六八日。

電腦斷層為包括癌症篩檢、各項疾病追蹤重要工具，許多民眾不堪久候，自尋方式「聰明就醫」，卻釀成醫療亂象，陳嘉宏指出，一位患者因長期椎間盤突出壓迫神經，導致腰痛、手腳麻痺等症狀，因持續數月仍未改善，至門診掛號，醫師告知需做核磁共振檢查，但須等待數周時間，這名病患竟自行改掛急診，因各醫院急診影像學檢查，多需在一、二日內完成，藉此順利「插隊」。

陳嘉宏表示，除改掛急診外，各醫院因績效採計等原因，於例行排程中多設有一定的自費檢查名額，部分了解醫療現況的病人，在診間獲知電腦斷層需等待數月時間，會主動向醫師表示可自費篩檢，藉此加快檢查時間，多數情況可安排隔週檢查，若以常見的肺癌電腦斷層追蹤為例，病人從健保轉為自費，需多付約四至六千元不等，此外，也有病人轉至醫院附設的自費健檢中心篩檢。

除電腦斷層等待時間長，需由放射師操作的癌症放射治療，因人力不足，病人也要久候。知情人士透露，許多醫學中心放射治療等待時間，竟要數周至三、四個月以上。陳嘉宏說，過去醫院放射治療多排在白天進行，目前包括台大等院所，即使排班至晚間十時仍難消化病人，腫瘤在體內為倍數增長，放射治療等候時間過長，難免令人擔心侵犯周邊組織或擴散至其他器官。

放射師公會全聯會常務理事王泰祥表示，我國放射師面臨薪資成長有限、負荷沉重與人力不足的困境。專業養成需要完整教育與國家考試，但在實際職場中，專業責任不斷增加，薪資與升遷卻未必能反映實質風險與身體負荷，若未補足人力，第一線人員只能靠加班、壓縮休息來因應，長期下來恐導致疲勞累積與離職潮，影像品質、服務穩定性必受影響，受害的仍是民眾。

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