快訊

影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

聽新聞
0:00 / 0:00

資深放射師平均薪資未破5萬 單一院所缺額達71％ 新加坡高薪吸走500人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
放射師公會全聯會內部調查顯示，即使任職15年的資深放射師，其平均薪資仍未破5萬，全台約5成醫院出現放射師人力缺額，平均空缺率為8.7%，但單一醫院最高缺額高達71%。聯合報系資料照
放射師公會全聯會內部調查顯示，即使任職15年的資深放射師，其平均薪資仍未破5萬，全台約5成醫院出現放射師人力缺額，平均空缺率為8.7%，但單一醫院最高缺額高達71%。聯合報系資料照

政府推行各項篩檢政策，卻因放射師人力不足，引發排程「大塞車」。放射師公會全聯會指出，低薪、高壓為放射師出走主因，據內部調查，即使任職15年的資深放射師，其平均薪資仍未破5萬，全台約5成醫院出現放射師人力缺額，平均空缺率為8.7%，但單一醫院最高缺額高達71%，甚至有醫院採全年招募方式，放射師人力困境不容忽視。

放射師公會全聯會理事長陳嘉宏指出，增加放射師執業人數為電腦斷層塞車解方，設法讓醫院加聘放射師，否則現行人力不足情況下，留任醫療現場者工作負擔變重，恐形成惡性循環，然而，現行新進放射師薪資，平均月薪僅3萬9683元，且即使工作滿15年，多數已升上主管的資深放射師，其薪資平均值仍只有4萬9千餘元，低薪卻須面對病人健康、假日值班等壓力，導致人力流失。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，門診電腦斷層塞車，病人轉往急診篩檢情況，恐排擠急重症搶救量能，病人轉為自費篩檢，則加劇醫療不平權，建議政府除透過分級轉診機制，提供獎勵、影像雲端回傳等機制，強化院所間區域聯防，減輕都會區醫學中心電腦斷層負荷過重問題外，也應改善現行健保影像學檢查給付標準計算，多著重設備折舊，低估放射專業勞務價值情況。

放射師公會全聯會調查，全台約五成醫院存在放射師人力空缺，平均空缺率為8.7%，缺人最嚴重醫院，放射師空缺率達71%。此外，各院所新進人員平均留任率僅59.8%，其中逾3成醫院留任率低於5成，部分醫院留任率甚至掛零。於此同時，鄰國新加坡開出比我國高出2倍的薪資搶人，據統計，2008年至今，已吸引國內至少500位放射師跨海任職。

一位陽明交大放射科系畢業學生，甫畢業就到新加坡執業，任職3年後轉至美國擔任放射師，陳嘉宏表示，新加坡國、台語都能通，且英文為主要使用語言，幾乎年年都有人將新加坡作為跳板赴美工作，而新加坡各家醫院，更是開出高於我國2倍薪資，年年招攬新人。我國放射師薪資競爭力低，許多新人選擇至科技業晶圓廠擔任品管人員，或另尋出路，也不願留在醫療現場。

高薪 薪資 新加坡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影像學檢查件數6年增5成⋯健康台灣大推篩檢政策 卻釀放射師人力荒

勞動部預告修法⋯職缺薪資揭露門檻 擬調至5萬元

勞動部計畫 外國技術人力 薪資門檻提高

薪資揭露門檻擬提高至5萬元 許舒博：對保障勞權意義不大

相關新聞

中央補助縮水 雙層客運恐延後上路

交通部今年初才宣布，開放雙層巴士行駛國道短途通勤路線，以應對駕駛缺工危機。但一輛雙層巴士要價逾兩千萬，業者難以自行添購。桃園市率先喊出自購車補助，中央亦編列每輛車七七○萬元購車補助預算，不料如今傳出因中央公運經費不足，無法支應，恐影響雙層國道客運上路時程。

遠洋漁工剝削 美報告揭我防制漏洞

美國國務院於當地時間八日發布「二○二六年人口販運問題報告」。報告內容提到，台灣雖維持人口販運防治成效佳的第一級評級，且自二○二二年至今，遠洋漁業遭起訴案件為零，但台灣遠洋漁業的勞力剝削問題持續面臨執法困境。綠色和平呼籲政府提出具體改革時程及路徑。

當放射師15年平均月薪沒5萬 星國搶才

全台醫療院所放射師嚴重缺工，也導致檢查排程塞車。據放射師公會全聯會調查顯示，低薪、高壓成為放射師出走主因，新進人員平均月薪不到四萬元，即使任職十五年的資深放射師，平均薪資仍未突破五萬元。全台約五成醫院出現人力缺口，其中有醫院的放射師空缺率高達七成一，人力流失問題嚴峻。

二知名醫學中心電腦斷層平均等5月 病人改掛急診、要求自費插隊釀亂象

年初台大醫院傳出電腦斷層等候時間逾一年，病人需轉院至金山、新竹等分院受檢，引發民眾討論，放射師全聯會最新內部調查發現，台北、台南二家知名醫學中心，門診電腦斷層等候時間平均值逾五個月，達一六八日，理事長陳嘉宏指出，電腦斷層等候時間長，起因於各院所放射師人力不足，盼政府及醫院優化放射師薪資，吸引人力回流。

資深放射師平均薪資未破5萬 單一院所缺額達71％ 新加坡高薪吸走500人

政府推行各項篩檢政策，卻因放射師人力不足，引發排程「大塞車」。放射師公會全聯會指出，低薪、高壓為放射師出走主因，據內部調查，即使任職15年的資深放射師，其平均薪資仍未破5萬，全台約5成醫院出現放射師人力缺額，平均空缺率為8.7%，但單一醫院最高缺額高達71%，甚至有醫院採全年招募方式，放射師人力困境不容忽視。

不想再等…放射師荒未解 爆電腦斷層「插隊」亂象

台大醫院今年初傳出門診電腦斷層檢查（ＣＴ）候檢長達一年，部分患者須轉往金山、新竹等分院受檢，引發關注。放射師全聯會最新調查顯示，台北、台南兩家知名醫學中心，門診電腦斷層平均等候時間達一六八天，逾五個月。全聯會指出，放射師人力短缺導致檢查排程延宕，呼籲政府及醫院改善待遇，吸引人力回流，保障就醫權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。