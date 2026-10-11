資深放射師平均薪資未破5萬 單一院所缺額達71％ 新加坡高薪吸走500人

政府推行各項篩檢政策，卻因放射師人力不足，引發排程「大塞車」。放射師公會全聯會指出，低薪、高壓為放射師出走主因，據內部調查，即使任職15年的資深放射師，其平均薪資仍未破5萬，全台約5成醫院出現放射師人力缺額，平均空缺率為8.7%，但單一醫院最高缺額高達71%，甚至有醫院採全年招募方式，放射師人力困境不容忽視。

放射師公會全聯會理事長陳嘉宏指出，增加放射師執業人數為電腦斷層塞車解方，設法讓醫院加聘放射師，否則現行人力不足情況下，留任醫療現場者工作負擔變重，恐形成惡性循環，然而，現行新進放射師薪資，平均月薪僅3萬9683元，且即使工作滿15年，多數已升上主管的資深放射師，其薪資平均值仍只有4萬9千餘元，低薪卻須面對病人健康、假日值班等壓力，導致人力流失。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，門診電腦斷層塞車，病人轉往急診篩檢情況，恐排擠急重症搶救量能，病人轉為自費篩檢，則加劇醫療不平權，建議政府除透過分級轉診機制，提供獎勵、影像雲端回傳等機制，強化院所間區域聯防，減輕都會區醫學中心電腦斷層負荷過重問題外，也應改善現行健保影像學檢查給付標準計算，多著重設備折舊，低估放射專業勞務價值情況。

放射師公會全聯會調查，全台約五成醫院存在放射師人力空缺，平均空缺率為8.7%，缺人最嚴重醫院，放射師空缺率達71%。此外，各院所新進人員平均留任率僅59.8%，其中逾3成醫院留任率低於5成，部分醫院留任率甚至掛零。於此同時，鄰國新加坡開出比我國高出2倍的薪資搶人，據統計，2008年至今，已吸引國內至少500位放射師跨海任職。

一位陽明交大放射科系畢業學生，甫畢業就到新加坡執業，任職3年後轉至美國擔任放射師，陳嘉宏表示，新加坡國、台語都能通，且英文為主要使用語言，幾乎年年都有人將新加坡作為跳板赴美工作，而新加坡各家醫院，更是開出高於我國2倍薪資，年年招攬新人。我國放射師薪資競爭力低，許多新人選擇至科技業晶圓廠擔任品管人員，或另尋出路，也不願留在醫療現場。