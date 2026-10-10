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影像學檢查件數6年增5成⋯健康台灣大推篩檢政策 卻釀放射師人力荒

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
放射師公會全聯會呼籲，政府提供留任獎勵與職涯支援，並將影像品質與人員工時合理性等納入成效指標，才不會導致篩檢越多、人才流失愈嚴重。癌症篩檢示意圖，聯合報系資料照
放射師公會全聯會呼籲，政府提供留任獎勵與職涯支援，並將影像品質與人員工時合理性等納入成效指標，才不會導致篩檢越多、人才流失愈嚴重。癌症篩檢示意圖，聯合報系資料照

放射師全聯會調查顯示，全台各醫院6年影像學檢查、治療案件數大幅提升，電腦斷層增加近5成、核磁共振檢查增加65%，放射師人力卻僅成長29%，導致供需失衡。台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，健保支付制度應適當調升，提供放射師合理技術費用，此外，政府在推動篩檢同時，應以公務預算編列，承擔增加的營運成本，比照護理夜班津貼，編列放射師留任專案補助。

放射師全聯會理事長陳嘉宏指出，據各醫療院所放射部門主管回報，全台各家醫院影像學檢查、治療增幅均高，電腦斷層成長49%，核磁共振檢查成長65%，正子斷層造影（PET）檢查成長109%，核子醫學成長52%，直線加速器治療增長119%，但同一期間，全台醫事放射師人力卻只成長29%，已發生供需失衡情況。

近年政府推動各項癌症篩檢，包括肺癌、乳癌等篩檢政策，均由第一線放射師承擔重任，放射師全聯會常務理事王泰祥指出，無論是低劑量肺部電腦斷層（LDCT）或乳房攝影，絕非單純「按下按鍵」即可完成，放射師必須在檢查前確認身分、說明流程，並依個別身體狀況進行精準擺位；同時在輻射安全、影像品質與檢查效率間取得平衡，確保影像足以判讀，又避免不必要的輻射暴露。

洪子仁指出，政府推行癌症篩檢立意良善，卻面臨後端人力趕不上的困境，建議行政院及衛福部，比照日前提供護理師夜班津貼模式，編列放射師、醫檢師等醫事職類留任專案補助，以政府公務預算承擔公費篩檢擴大後，醫療院所增加的營運成本，不論護理荒、放射師缺工，均為我國長期醫療投資不足、點值偏低後遺症，健保總額預算應維持每年5.5%以上成長率，才有機會扭轉。

放射師公會全聯會呼籲，政府提供留任獎勵與職涯支援，並將影像品質與人員工時合理性等納入成效指標，才不會導致篩檢越多、人才流失愈嚴重；篩檢經費、支付制度應納入放射師專業技術價值，確保經費實際反映在執行人員薪資與福利，此外，應依檢查量、設備與難度建立合理的人力配置標準，並將乳房攝影等職業傷害風險納入評估，改善工作環境、安排適當輪調與休息。

篩檢 健康 人力

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