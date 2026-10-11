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中央補助縮水 雙層客運恐延後上路

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

交通部今年初才宣布，開放雙層巴士行駛國道短途通勤路線，以應對駕駛缺工危機。但一輛雙層巴士要價逾兩千萬，業者難以自行添購。桃園市率先喊出自購車補助，中央亦編列每輛車七七○萬元購車補助預算，不料如今傳出因中央公運經費不足，無法支應，恐影響雙層國道客運上路時程。

為解決駕駛荒，交通部今年初放寬法規限制，開放雙層巴士行駛短途國道通勤路線，每位司機一趟能多載運廿人、運能提高五成。

桃園市率先喊出補助計畫，九月底曾透露中央補助已有進展。但如今傳出，公路局因財劃法修法影響，導致今年對地方政府補助的公運計畫經費緊縮，從去年的廿一億元，縮減為九點四六億元，縮水幅度達五成四。因此雙層公車排程恐被排擠至明年以後。

公路局表示，依國庫署公布中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明細資料，今年地方政府共計分配近八五○○億元，較於去年增加約四一○○億元。建議地方政府如有迫切需求，可提供經費協助所轄市區汽車客運業者購買雙層公車。

客運 補助 雙層巴士

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