快訊

影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

聽新聞
0:00 / 0:00

遠洋漁工剝削 美報告揭我防制漏洞

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

美國國務院於當地時間八日發布「二○二六年人口販運問題報告」。報告內容提到，台灣雖維持人口販運防治成效佳的第一級評級，且自二○二二年至今，遠洋漁業遭起訴案件為零，但台灣遠洋漁業的勞力剝削問題持續面臨執法困境。綠色和平呼籲政府提出具體改革時程及路徑。

綠色和平表示，報告中提到，台灣雖持續投入人口販運防治，但遠洋漁業的強迫勞動案件仍面臨定罪人數減少、受害者識別程序不夠落實等問題。其中台灣主管機關之間權責分工不清、跨機關協調不足、通報流程不明確，加上海上蒐證困難，阻礙了疑似強迫勞動案件的辨識，且以非正式調解處理具強迫勞動指標的案件，也阻礙正式刑事追訴。再者，部分司法及執法人員對人口販運認識不足，導致多以無罪判決。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻說，八月大旺號一審判決出爐，儘管證詞與跡象指向船上可能存在強迫勞動與暴力對待，船長及大副仍獲判無罪，凸顯當漁工長期身處難以與外界聯繫的遠洋，若政府缺乏有效的勞動檢查、獨立監督與安全申訴機制，就難以即時發現侵害、保全證據並追究責任。

綠色和平指出，台美已於今年簽署「對等貿易協定」，我方對禁止強迫勞動產品進口及相關勞動保障做出承諾，呼籲政府提出具體、可受公眾檢視的改革時程與路徑。

勞動部回應，二月已公布「企業防制強迫勞動參考指引」，七月卅日也與經濟部發布限制強迫勞動貨品輸入的作業要點及審定會設置要點；並預計修正「就業服務法」，禁止雇主或仲介留置勞工護照等身分文件，三年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費。

農業部漁業署回應，對於報告所指出的執法、被害人辨識、跨機關協調及海上蒐證等挑戰，將持續與相關機關合作檢討改善，並持續透過漁船查核、港口訪查及勞動條件檢視，掌握漁工薪資、工時、膳食、飲用水及生活設施等情形，針對疑似侵害漁工權益案件，依權責通報及移請相關機關依法處理。

國務院 遠洋漁業 美國國務院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界教師日 全教總提3訴求：廢校事會議、行政專職化、核實補償工時

校事會議修正仍難解濫訴疑慮 全中教：恐因怕吃案仍啟動調查

世界教師日前夕 9大教師工會提3主張籲賴政府借鏡國際

改革濫訴⋯教師合理管教 可直接結案

相關新聞

中央補助縮水 雙層客運恐延後上路

交通部今年初才宣布，開放雙層巴士行駛國道短途通勤路線，以應對駕駛缺工危機。但一輛雙層巴士要價逾兩千萬，業者難以自行添購。桃園市率先喊出自購車補助，中央亦編列每輛車七七○萬元購車補助預算，不料如今傳出因中央公運經費不足，無法支應，恐影響雙層國道客運上路時程。

遠洋漁工剝削 美報告揭我防制漏洞

美國國務院於當地時間八日發布「二○二六年人口販運問題報告」。報告內容提到，台灣雖維持人口販運防治成效佳的第一級評級，且自二○二二年至今，遠洋漁業遭起訴案件為零，但台灣遠洋漁業的勞力剝削問題持續面臨執法困境。綠色和平呼籲政府提出具體改革時程及路徑。

當放射師15年平均月薪沒5萬 星國搶才

全台醫療院所放射師嚴重缺工，也導致檢查排程塞車。據放射師公會全聯會調查顯示，低薪、高壓成為放射師出走主因，新進人員平均月薪不到四萬元，即使任職十五年的資深放射師，平均薪資仍未突破五萬元。全台約五成醫院出現人力缺口，其中有醫院的放射師空缺率高達七成一，人力流失問題嚴峻。

二知名醫學中心電腦斷層平均等5月 病人改掛急診、要求自費插隊釀亂象

年初台大醫院傳出電腦斷層等候時間逾一年，病人需轉院至金山、新竹等分院受檢，引發民眾討論，放射師全聯會最新內部調查發現，台北、台南二家知名醫學中心，門診電腦斷層等候時間平均值逾五個月，達一六八日，理事長陳嘉宏指出，電腦斷層等候時間長，起因於各院所放射師人力不足，盼政府及醫院優化放射師薪資，吸引人力回流。

資深放射師平均薪資未破5萬 單一院所缺額達71％ 新加坡高薪吸走500人

政府推行各項篩檢政策，卻因放射師人力不足，引發排程「大塞車」。放射師公會全聯會指出，低薪、高壓為放射師出走主因，據內部調查，即使任職15年的資深放射師，其平均薪資仍未破5萬，全台約5成醫院出現放射師人力缺額，平均空缺率為8.7%，但單一醫院最高缺額高達71%，甚至有醫院採全年招募方式，放射師人力困境不容忽視。

不想再等…放射師荒未解 爆電腦斷層「插隊」亂象

台大醫院今年初傳出門診電腦斷層檢查（ＣＴ）候檢長達一年，部分患者須轉往金山、新竹等分院受檢，引發關注。放射師全聯會最新調查顯示，台北、台南兩家知名醫學中心，門診電腦斷層平均等候時間達一六八天，逾五個月。全聯會指出，放射師人力短缺導致檢查排程延宕，呼籲政府及醫院改善待遇，吸引人力回流，保障就醫權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。