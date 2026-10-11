當放射師15年平均月薪沒5萬 星國搶才

全台醫療院所放射師嚴重缺工，也導致檢查排程塞車。據放射師公會全聯會調查顯示，低薪、高壓成為放射師出走主因，新進人員平均月薪不到四萬元，即使任職十五年的資深放射師，平均薪資仍未突破五萬元。全台約五成醫院出現人力缺口，其中有醫院的放射師空缺率高達七成一，人力流失問題嚴峻。

放射師公會全聯會理事長陳嘉宏表示，新進放射師平均月薪僅三萬九八六三元，即使任職十五年、擔任主管職務，平均月薪仍只有四萬九千餘元。放射師須承擔病人健康相關責任、假日值班及沉重工作負荷，薪資卻未反映專業價值，使人才持續流失，留任者負擔更重。

全聯會調查發現，全台約五成醫院有放射師缺額，平均空缺率百分之八點七，最高達百分之七十一。各醫院新進人員平均留任率僅百分之五十九點八，逾三成醫院留任率低於五成，部分醫院甚至無人留任，即使全年持續徵才，新人仍快速離職，人力缺口始終難以填補。

除國內薪資偏低，海外醫院也積極來台攬才。陳嘉宏指出，新加坡醫院開出約台灣二倍薪資，二○○八年至今，已吸引至少五百名台灣放射師赴星執業。一名陽明交大放射科系畢業生，赴新加坡工作三年後，再轉往美國執業。由於薪資及語言環境具吸引力，新加坡成為部分放射師赴美工作的跳板；另有不少新人轉往科技業晶圓廠擔任品管人員。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，門診電腦斷層候檢過久，部分患者轉掛急診，恐排擠急重症救治量能；改採自費檢查，則加劇醫療不平等。建議透過分級轉診、檢查獎勵及影像雲端共享，強化醫院間區域聯防，分散醫學中心檢查需求。

洪子仁強調，現行健保影像檢查給付偏重設備折舊，低估放射師專業勞務價值，應合理調整支付標準、改善薪資待遇，才能吸引人才回流，紓解檢查塞車困境。