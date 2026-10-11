影像檢查需求6年增5成 專家籲發留任補助

放射師全聯會調查顯示，近六年全台醫院影像檢查及治療量大幅增加，電腦斷層成長近五成、核磁共振增加六成五，放射師人力卻僅成長二成九，供需嚴重失衡。台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，政府應調升健保支付標準，並比照護理師夜班津貼，編列放射師留任補助，以改善人力短缺困境。

放射師全聯會理事長陳嘉宏表示，根據各醫院放射部門主管回報，近六年的電腦斷層檢查量成長四成九、核磁共振六成五、正子斷層造影百分之一○九、核子醫學五成二，直線加速器治療更是增加百分之一一九，但放射師人力僅增加二成九，醫療需求與人力成長明顯失衡。

近年政府擴大肺癌、乳癌等癌症篩檢，第一線放射師工作負荷持續加重。放射師全聯會常務理事王泰祥表示，部分醫療院所認為放射師僅是「按下按鈕」的工作，認為不需要配置太多人力，但像拍低劑量電腦斷層或乳房攝影，都需要由放射師依每位患者的身體狀況擺位，才能取得正確影像，也能避免患者接觸到不必要的輻射暴露，絕非是不具專業性的工作。

洪子仁指出，政府擴大癌症篩檢，卻忽略後端醫事人力不足問題，反映台灣長期醫療投資不足、健保點值偏低困境。建議健保總額預算每年維持百分之五點五以上成長，合理調升影像檢查支付標準，並比照護理師夜班津貼，以公務預算編列放射師、醫檢師留任補助，改善薪資待遇，紓解醫事人力荒。

放射師全聯會呼籲，政府應建立留任獎勵及職涯支持制度，將影像品質、合理工時納入成效指標，並確保健保給付及篩檢經費實際用於改善人員待遇。