打電動都超專心、工作卻老分心 醫揭成人ADHD注意力迷思

你從小到大是否經常被說「不夠專心」、「做事總拖到最後一刻」？即使進入職場，開會時腦袋仍像開了十幾個分頁，工作時不斷在回信與滑手機之間游移，忙了一整天，真正完成的事情卻沒幾件。精神科醫師提醒，這些表現未必是懶惰或不夠努力，也可能與大腦注意力及自我調節功能有關，是成人注意力不足過動症（ADHD）的表現。

精神科醫師楊聰財表示，ADHD是一種神經發展性疾患，核心症狀包括注意力不足、過動及衝動。成人患者的過動表現，不再像兒童時期四處奔跑，而可能轉為坐立難安、頻繁抖腳、開會時不斷想起身，或腦袋停不下來的內在躁動；衝動則表現為容易插話、打斷他人、情緒反應強烈或倉促做決定。此外，時間管理困難、嚴重拖延、健忘及缺乏組織能力，也是常見困擾。

不少民眾誤以為，自己打電動或從事感興趣的活動時能高度專注，就不可能患有ADHD。楊聰財指出，ADHD並非完全無法集中注意力，而是注意力調節及執行功能出現困難。面對感興趣的事物或迫切期限時，患者可能短時間高度投入，卻難以持續、穩定地完成日常任務，不能僅憑某些時候能專注，就排除ADHD的可能。

以卅六歲陳先生為例，他在台北一家科技公司擔任專案管理人員，工作能力不差，面對突發危機時反應迅速，也具備解決問題的能力，但處理重要工作時，卻經常難以維持專注，甚至漏聽主管交辦事項，影響工作表現。

楊聰財指出，成人ADHD患者常因健忘、遲到、工作拖延或溝通問題，被貼上「沒責任感」、「不夠努力」等標籤，長期下來容易產生自責、低自尊等心理困擾，甚至影響人際關係與職涯發展。

民眾可透過成人ADHD自我評估量表初步檢視，回想過去六個月，是否經常在工作最後收尾階段遇到困難、難以有條理地安排任務、忘記約會或工作期限、逃避需要長時間思考的工作，或長時間坐著時容易坐立不安、手腳不停扭動，甚至經常感覺自己像被馬達推著走，難以放鬆。

楊聰財強調，篩檢結果僅供初步參考，不能作為確診依據。成人ADHD診斷須由精神科醫師綜合評估目前症狀、生活功能及兒童期發展史，並排除其他可能造成注意力困難的原因。治療可結合藥物、認知行為治療及生活策略調整，而非單靠營養補充品改善。

在日常生活中，楊聰財建議建立「外在支撐系統」，例如利用行事曆提醒、將大型任務拆解成小步驟、減少工作環境干擾，並在主管交辦任務後主動確認內容，減輕記憶與組織工作的負擔。理解自身注意力特質並非為行為尋找藉口，而是透過適當治療與工具，改善工作效率及生活品質。