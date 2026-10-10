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國慶連假收假日國道11路段易塞 國5北向估連塞11小時

中央社／ 台北10日電
明天是國慶連假收假日，交通部高速公路局表示，預估國道交通量為平日年平均1.2倍。示意圖。聯合報系資料照
明天是國慶連假收假日，交通部高速公路局表示，預估國道交通量為平日年平均1.2倍。示意圖。聯合報系資料照

明天是國慶連假收假日，交通部高速公路局表示，預估國道交通量為平日年平均1.2倍，其中北向為平日1.3倍，預計11路段容易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林可能連塞11小時。

國慶連假自昨天起至10月11日，今天是國慶日也是連假第2天，高公局發布新聞稿指出，截至下午5時，國道交通量為66.8百萬車公里，預估今天交通量為107百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，今天截至下午5時，國道共發生33件事故，其中下午3時53分於國6西向1.7公里處、下午4時29分於國3北向50公里處各發生追撞事故，而在下午4時49分於國1南向92.8公里處發生1輛小客車火燒車事故，儘管事故均已排除，但仍導致車輛回堵、影響整體車流。

高公局指出，明天國慶日連假收假日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

至於明天重點壅塞路段，高公局表示，預計包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

根據高公局路況預報圖，國5北向宜蘭至坪林可能從上午10時出現車潮，預計晚間9時後才逐漸紓解；國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪預計從下午3時開始壅塞，將持續至晚間9時。

高公局指出，西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：李亨山）

國慶 連假 國道 交通部

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