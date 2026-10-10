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走過胎停陰霾 同婚伴侶喜迎國慶二寶與台灣一起慶生

中央社／ 台北10日電

雙十國慶迎來新生命，同婚伴侶許小姐與太太走過海外求子艱辛與胎停陰霾，今天凌晨在新光醫院迎來二寶，女娃平安誕生的啼哭聲，成為全家與台灣一同慶生最溫暖的禮物。

同為教師的許小姐與太太結婚2年，育有2歲大寶。談及二寶意外成為「國慶寶寶」，許小姐接受媒體電訪時笑說完全是巧合，原本預產期落在10月下旬，但因胎兒滿38週已達3000公克，考量在北部缺乏後援、需要妥善安置兩歲大寶，兩人選在國慶連假預約催生。

二寶在今天凌晨平安誕生，但這份懷中的幸福得來不易。許小姐坦言，受限於國內法規，兩人只能利用寒暑假遠赴海外進行人工生殖，迎接大寶時充滿順利的喜悅，懷二寶的路上，卻曾遭遇胎停的沉重打擊。

「那次真的很難過，也在心裡留下陰影，」許小姐說，走過半年調適與全面身體檢查，太太更得在孕期中奔波於婦產科、內分泌科與免疫科之間，每一次產檢都是懸著一顆心，如今終於平安抱回健康二寶。

看著兩歲大寶懂事點頭答應「會乖乖、不哭哭」，許小姐語氣中滿是欣慰，當初就規劃要生兩個寶寶，「一定要讓孩子有手足作伴。」兩個女兒剛好都在寒假出國受孕、同是天秤座女娃，將來能一起相互扶持人生路。

在少子化浪潮下，許小姐談及台灣目前研議中的人工生殖法修法，期盼未來制度能更加嚴謹健全，兼顧同志家庭權益與配套措施，讓更多渴望孩子的家庭不必奔波海外。

新光醫院婦產科主治醫師游正暐告訴媒體，院內今天預估接生數在3名以上，與去年差不多，特定節日生子光環不再。截至下午4時，新光醫院已出生2名國慶寶寶，包括1名自然產女嬰、1名剖腹產女嬰，尚有2名產婦待產中。

游正暐不諱言，院內目前每月接生約80至90名，相較5、6年前單月150至160名形同「打對折」，可能與高房價、薪資壓力、「不婚不生」風氣等因素有關，大幅推遲了婚育時程。

晚婚晚育趨勢直接反映在產房端，游正暐表示，初產婦年齡普遍落在30至32歲以上，逾35歲高齡才生首胎常見，且多數夫妻「只生一胎」，願意生第二胎已屬少見；近一、兩年全台灣約10分之1新生兒，是透過試管等人工生殖療程誕生，比例持續攀升。

其他醫院也有好消息，台北馬偕在下午4時許透過文字訊息分享，有1名自然產的女寶誕生；至於長庚醫院部分，截至傍晚6時，台北長庚共2名國慶寶寶（1男、1女），林口長庚則有5名國慶寶寶（3女，2男）。

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