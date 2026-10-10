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台灣大日月潭花火音樂會10月17日登場 400秒三點煙火交織跨世代金曲

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，以「18Light 十八・拾光」為題，首度呈現長達400秒、三點同步施放的煙火秀。圖／台灣大哥大提供
第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，以「18Light 十八・拾光」為題，首度呈現長達400秒、三點同步施放的煙火秀。圖／台灣大哥大提供

第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日晚間登場，以「18Light 十八・拾光」為題，首度規劃長達400秒、三點同步施放的煙火秀，邀請2025年入圍金曲歌王的柏霖PoLin、億萬點擊唱作才女文慧如、八角塔男聲合唱團，與享譽國際指揮江靖波率領的樂興之時75人編制管絃樂團同台演出。活動由台灣大哥大與日月潭國家風景區管理處共同舉辦，免費邀請民眾在大型管弦樂、流行音樂與湖畔花火交織的夜晚重返18歲。

今年適逢音樂會第18屆，曲目也從「18歲」出發，以校園、友情、初戀及追夢為脈絡，選入〈一眼瞬間〉、〈無與倫比的美麗〉、〈幸福在歌唱〉、〈洋蔥〉等橫跨2008至2026年的流行歌曲，讓不同世代都能在熟悉旋律中找到自己的青春記憶。

台灣大哥大也與KKBOX合作，把音樂會從現場延伸至線上歌單與社群互動。雙方於Instagram發起「哪一首歌最能代表18歲的你」問答，其中以〈小幸運〉、〈戀愛ING〉等青春金曲最受青睞，KKBOX同步推出「18拾光」專屬歌單。即日起至10月17日晚間12點，民眾可至台灣大哥大音樂會Facebook、Instagram粉絲專頁，分享自己的18歲代表歌並完成指定任務，即有機會獲得2,000元mo幣，人氣曲目更有機會登上當晚舞台。

活動當天，穿著高中制服，或身分證字號同時含有數字「1」與「8」的民眾，即有機會取得搖滾席資格，近距離欣賞演出，名額有限，依現場登記順序為準。台灣大哥大也將攜手天主教博愛基金會推動公益合作，邀請觀眾在欣賞音樂與煙火之餘，以實際行動傳遞溫暖，延續日月潭花火音樂會結合藝文、地方觀光與公益參與的特色。

●2026台灣大哥大日月潭花火音樂會

時間：2026年10月17日晚上18點30分（免費入場）

地點：日月潭水社中興停車場（南投縣魚池鄉中山路163號，水社遊客中心旁）

八角塔男聲合唱團首次參與「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，將以男聲合唱詮釋〈幸福在歌唱〉及〈沒有人像我一樣〉，重現經典影視歌曲的感動。圖／台灣大哥大提供
八角塔男聲合唱團首次參與「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，將以男聲合唱詮釋〈幸福在歌唱〉及〈沒有人像我一樣〉，重現經典影視歌曲的感動。圖／台灣大哥大提供

第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，享譽國際指揮江靖波將率領75人編制的樂興之時管絃樂團，以交響樂重新詮釋跨世代流行金曲。圖／台灣大哥大提供
第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，享譽國際指揮江靖波將率領75人編制的樂興之時管絃樂團，以交響樂重新詮釋跨世代流行金曲。圖／台灣大哥大提供

第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，2025年入圍金曲歌王的柏霖PoLin將以歌聲串起校園、友情、初戀與追夢的青春故事。圖／台灣大哥大提供
第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，2025年入圍金曲歌王的柏霖PoLin將以歌聲串起校園、友情、初戀與追夢的青春故事。圖／台灣大哥大提供

第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，億萬點擊唱作才女文慧如將與大型管絃樂團同台演繹多首金曲。圖／台灣大哥大提供
第18屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月17日登場，億萬點擊唱作才女文慧如將與大型管絃樂團同台演繹多首金曲。圖／台灣大哥大提供

日月潭 煙火

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