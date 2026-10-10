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雙十連假塞爆！合歡山慘成大型停車場 太管處籲勿違規「嚴重可連續舉發」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國慶連假期間大批車潮衝合歡山，停車場大爆滿，不少車輛在場外排隊等候，造成回堵。圖／太管處提供
國慶連假期間大批車潮衝合歡山，停車場大爆滿，不少車輛在場外排隊等候，造成回堵。圖／太管處提供

雙十國慶連假合歡山武嶺湧現觀日出車潮，今天凌晨4點就塞爆，武嶺到水晶宮路段更因違停占用狹窄山路，車流嚴重回堵。太魯閣國家公園管理處會同警方進駐，執行交管、疏導及取締，太管處呼籲切勿貪圖方便就違規停車，若違停符合要件，依法可連續舉發。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專今天凌晨4點發布監視器畫面，只見合歡山道路湧入大量車輛，周邊空地也聚集不少人潮。粉專指出，當時合歡山各停車場幾乎停滿，僅小風口停車場還有位置，呼籲用路人暫時不要上山，以免耽誤行程。

還有網友在社群平台Threads上表示，有賓士車主直接把車停在上武嶺唯一道路的路中間，人消失不見，擋住200台汽機車，引起網友公憤。

太管處表示，連假期間武嶺湧入大量車潮及遊客，今天清晨5時就會同保七第九大隊及南投縣警局，進駐現場執行交通管制、車流疏導及違規停車取締勤務，太管處巡山員也投入維護山區道路通行秩序。

太管處表示，合歡山區道路蜿蜒狹窄，停車空間有限，若違停可能影響車通行，甚至妨礙緊急救援，呼籲民眾停放在合法停車空間，千萬不要因貪圖方便違規停車。若依道路交通管理處罰條例規定，在禁止停車處所臨停可處300元到600元罰鍰，違停可處600到1200元罰鍰，若符合相關法定要件，還可以連續舉發。

太魯閣國家公園管理處今天清晨會同警方上山執行交管、疏導及違停取締勤務。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處今天清晨會同警方上山執行交管、疏導及違停取締勤務。圖／太管處提供

國慶連假期間大批車潮衝合歡山，因道路狹窄，車流排成長龍。圖／太管處提供
國慶連假期間大批車潮衝合歡山，因道路狹窄，車流排成長龍。圖／太管處提供

連假 停車場 合歡山 違停 武嶺

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