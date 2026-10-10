國慶收假日迎北返車潮 國道客運尚有空位

今天是國慶連假第二天，交通部公路局截至中午統計，東西部國道客運合計輸運約5萬人次，明天預計迎接北返車潮，西部客運還有約4成空位，東部則有近7成，民眾可多利用。

交通部公路局今天發布新聞稿指出，今天省道及快速公路出現部分車多或壅塞情形，包括台2線大武崙至外木山路段、台61線八里至淡水路段、台62線七堵至安樂路段、台74線草湖至霧峰路段。

明天為連假最後一天，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段將湧現北返車潮，包括台61線竹南路段、台9線南迴公路、台74線霧峰路段、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等。觀光風景區周邊也要注意，例如台2線福隆路段。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能視人潮機動增班，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2017班次，疏運3萬8658人；東部國道客運路線共計行駛540班次，疏運1萬394人。

明天是國慶連假最後一天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有42.50%空位，東部國道客運尚有67.07%空位，歡迎有需求的民眾到各客運業者網站查詢。