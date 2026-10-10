雨具準備好！國慶連假收假日 基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨

明天是國慶連假收假日，氣象署表示，基隆北海岸和宜蘭有局部短暫陣雨，大台北山區、花東地區有零星降雨，而12日水氣減少，14日東北季風增強，基隆北海岸、東部、大台北有雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，輕度颱風諾洛強度持續減弱當中，預計未來可能半天到一天內可能會變成溫帶氣旋。

鄭傑仁指出，目前颱風小熊為稍強的中度颱風，預計未來一段時間強度可能持平、頂多再增強一點點，發展成強烈颱風機會不高，移動方向將先偏北，逐漸往東北轉出去，因此這兩個颱風無論是對台灣或對日本，應該都不會有什麼影響。

國慶連假自昨天起至10月11日，明天是連假收假日。鄭傑仁表示，明天天氣和今天類似，環境仍吹偏東北風，迎風面基隆北海岸和宜蘭地區有局部短暫陣雨，大台北山區、花東地區和恆春半島也有零星下雨機會，西半部地區大致多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

鄭傑仁指出，12日、13日整體環境水氣會再更少，各地大多為多雲到晴，僅花東地區和恆春半島有零星下雨機會，午後南部山區有局部短暫陣雨。

10月14日東北季風稍微增強，15日稍減弱，鄭傑仁表示，這兩天大致仍偏東北風、水氣較多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島與大台北山區有局部短暫陣雨，而西半部多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

10月16日、17日轉偏東風，水氣量減少，鄭傑仁指出，各地大致多雲到晴，僅東半部地區和恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，鄭傑仁表示，明天桃園以北、宜蘭及花蓮高溫約攝氏27至29度，新竹以南及台東約30至33度，而12日至14日北部、東半部高溫約28至31度，中南部約31至33度，他提到，15至17日基隆北海岸、東半部約29到31度，中南部30到33度。

低溫方面，鄭傑仁指出，明天各地約22至26度，12日至15日中部以北及東半部約21至24度，南部約25至27度，16至17日中部以北及東半部低溫將回升至23至25度，南部則與12日至15日相近。