國慶添喜訊！中壢宏其婦幼醫院迎2位雙十寶寶 還有4孕媽咪待產中

今日是雙十國慶，中壢宏其婦幼醫院產房與嬰兒室內也傳來陣陣宏亮的嬰兒哭聲，截至今日中午前，院內已順利迎來2位國慶寶寶，包含1男1女，尚有4位孕媽咪正在待產中，預計今日將陸續產下新生命，為國慶佳節再添喜訊。

宏其婦幼醫院表示，在今日生產的產婦中，有一樁有趣的巧合傳為佳話。順利誕下新生命的安媽媽感到既欣慰又驚喜，她分享道，這已經是她的第二胎，特別的是，第一胎大兒子正好是在元旦出生（元旦寶寶），而今天二兒子又在雙十國慶日來報到，兩胎不僅都是男生，且都非常順利地以自然產方式誕生。

根據內政部最新統計，台灣人口已連續多年呈現負成長，少子化現象早已升格為國安危機，島內新生兒數量逐年下探。

宏其婦幼醫院創辦人張紅淇表示，雖然大環境生育率面臨空前挑戰，但宏其長期以來深耕桃園，深得在地民眾的信賴。在如此艱難的時代背景下，看到許多父母依然願意勇敢迎接新生命，並將這份神聖的任務託付給宏其，全體醫護團隊都感到無比欣慰與榮幸。

醫師張紅淇指出，桃園市政府與衛生局近年積極推動多項生育獎勵措施、全方位托育補助，有效提升了市民的生育意願，這也讓桃園市的粗出生率在近年大環境低迷中，依然能維持六都名列前茅的亮眼表現。