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國慶添喜訊！中壢宏其婦幼醫院迎2位雙十寶寶 還有4孕媽咪待產中

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
中壢宏其婦幼醫院表示，院內已順利迎來2位國慶寶寶，包含1男1女，尚有4位孕媽咪正在待產中，預計今日將陸續產下新生命，為國慶佳節再添喜訊。圖／宏其婦幼醫院提供
中壢宏其婦幼醫院表示，院內已順利迎來2位國慶寶寶，包含1男1女，尚有4位孕媽咪正在待產中，預計今日將陸續產下新生命，為國慶佳節再添喜訊。圖／宏其婦幼醫院提供

今日是雙十國慶中壢宏其婦幼醫院產房與嬰兒室內也傳來陣陣宏亮的嬰兒哭聲，截至今日中午前，院內已順利迎來2位國慶寶寶，包含1男1女，尚有4位孕媽咪正在待產中，預計今日將陸續產下新生命，為國慶佳節再添喜訊。

宏其婦幼醫院表示，在今日生產的產婦中，有一樁有趣的巧合傳為佳話。順利誕下新生命的安媽媽感到既欣慰又驚喜，她分享道，這已經是她的第二胎，特別的是，第一胎大兒子正好是在元旦出生（元旦寶寶），而今天二兒子又在雙十國慶日來報到，兩胎不僅都是男生，且都非常順利地以自然產方式誕生。

根據內政部最新統計，台灣人口已連續多年呈現負成長，少子化現象早已升格為國安危機，島內新生兒數量逐年下探。

宏其婦幼醫院創辦人張紅淇表示，雖然大環境生育率面臨空前挑戰，但宏其長期以來深耕桃園，深得在地民眾的信賴。在如此艱難的時代背景下，看到許多父母依然願意勇敢迎接新生命，並將這份神聖的任務託付給宏其，全體醫護團隊都感到無比欣慰與榮幸。

醫師張紅淇指出，桃園市政府與衛生局近年積極推動多項生育獎勵措施、全方位托育補助，有效提升了市民的生育意願，這也讓桃園市的粗出生率在近年大環境低迷中，依然能維持六都名列前茅的亮眼表現。

中壢宏其婦幼醫院表示，院內已順利迎來2位國慶寶寶，包含1男1女，尚有4位孕媽咪正在待產中，預計今日將陸續產下新生命，為國慶佳節再添喜訊。圖／宏其婦幼醫院提供
中壢宏其婦幼醫院表示，院內已順利迎來2位國慶寶寶，包含1男1女，尚有4位孕媽咪正在待產中，預計今日將陸續產下新生命，為國慶佳節再添喜訊。圖／宏其婦幼醫院提供

國慶 醫院 中壢 雙十節

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