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雙層客運補助經費不足 恐延至明年後上路

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部今年修法開放雙層巴士行駛短途國道通勤路線以應對缺工危機，然如今補助購車經費卻因藍白修財劃法受影響。聯合報系資料照
交通部今年修法開放雙層巴士行駛短途國道通勤路線以應對缺工危機，然如今補助購車經費卻因藍白修財劃法受影響。聯合報系資料照

交通部今年初開放雙層公車行駛國道與快速公路短途通勤路線，以應對駕駛缺額困境。但一輛雙層巴士要價超過2千萬，業者難以自行添購。桃園市喊出自購車補助，盼中央能支持，但交通部原本編列每輛770萬元購車補助預算，卻疑似因財劃法修正，導致經費縮減不夠支應。

公路局統計，目前公路及市區客運駕駛缺額達1916人。司機不夠多，交通部今年1月開放雙層巴士行駛短途國道通勤路線，讓每班次運能從40人拉告到60人，運能提高一半，盼能減少通勤族等不到車的窘境。

然而，雙層巴士每輛購入成本高達2千萬，桃園市首先喊出購車補助計畫，交通部也公告補助方案。今年公路局執行「公路公共運輸永續及交通平權計畫補助作業」內，市區汽車客運夜車輛汰舊換新項目，補助新增「雙層公車」，每輛以770萬為上限。

但時近年底，疑似桃園市提出補助申請遭婉拒，公路局表示，受「財政收支劃分法」影響，今年公運計畫對地方政府補助經費緊縮，目前優先受理地方政府「幸福巴士」、「公車進校園」及「無障礙服務及性平友善度調查」等3項申請，雙層公車排程恐被排擠至明年以後。

公路局補充說明，行經3縣市為國道客運，主管機關為中央；行經2縣市為市區客運，主管機關為縣市政府。桃園市爭取補助為市區客運借道行駛國道路線，非為國道客運。

公路局指出，地方政府可衡酌財政狀況及實際公共運輸需求，提供相關協助。礙於經費，公路局也同步實施司機缺工對策，包括延長大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案、檢討客運運價提升駕駛薪資、研議路線優化整併策略、鼓勵紅牌遊覽車轉黃牌交通車並與公路客運異業合作等，改善客運人力不足情形。

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