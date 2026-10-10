雙層客運補助經費不足 恐延至明年後上路

交通部今年初開放雙層公車行駛國道與快速公路短途通勤路線，以應對駕駛缺額困境。但一輛雙層巴士要價超過2千萬，業者難以自行添購。桃園市喊出自購車補助，盼中央能支持，但交通部原本編列每輛770萬元購車補助預算，卻疑似因財劃法修正，導致經費縮減不夠支應。

公路局統計，目前公路及市區客運駕駛缺額達1916人。司機不夠多，交通部今年1月開放雙層巴士行駛短途國道通勤路線，讓每班次運能從40人拉告到60人，運能提高一半，盼能減少通勤族等不到車的窘境。

然而，雙層巴士每輛購入成本高達2千萬，桃園市首先喊出購車補助計畫，交通部也公告補助方案。今年公路局執行「公路公共運輸永續及交通平權計畫補助作業」內，市區汽車客運夜車輛汰舊換新項目，補助新增「雙層公車」，每輛以770萬為上限。

但時近年底，疑似桃園市提出補助申請遭婉拒，公路局表示，受「財政收支劃分法」影響，今年公運計畫對地方政府補助經費緊縮，目前優先受理地方政府「幸福巴士」、「公車進校園」及「無障礙服務及性平友善度調查」等3項申請，雙層公車排程恐被排擠至明年以後。

公路局補充說明，行經3縣市為國道客運，主管機關為中央；行經2縣市為市區客運，主管機關為縣市政府。桃園市爭取補助為市區客運借道行駛國道路線，非為國道客運。

公路局指出，地方政府可衡酌財政狀況及實際公共運輸需求，提供相關協助。礙於經費，公路局也同步實施司機缺工對策，包括延長大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案、檢討客運運價提升駕駛薪資、研議路線優化整併策略、鼓勵紅牌遊覽車轉黃牌交通車並與公路客運異業合作等，改善客運人力不足情形。