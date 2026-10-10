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少子化浪潮中添喜訊 彰基、秀傳迎國慶寶寶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天國慶日，彰化基督教醫院到中午接生5位國慶寶寶，1位待產。圖／彰基提供
今天國慶日，彰化基督教醫院到中午接生5位國慶寶寶，1位待產。圖／彰基提供

今天國慶日，彰化基督教醫院到中午接生5位國慶寶寶，1位待產，秀傳體系則有2位國慶寶寶，另2位待產。 彰基表示，台灣2025年總生育率已降至0.695，比起同樣面臨少子化問題的亞洲國家更加嚴峻，面對每一個新生命的到來，都顯得格外珍貴。

彰基表示，依內政部統計，台灣2025年總生育率降至0.695，低於新加坡的0.87及南韓的0.80，少子化問題日益嚴峻，不過，彰基在9月仍逆勢上揚，有140名新生兒出生，主要是彰基肩負中部地區婦幼醫療與高危險妊娠照護的重要角色。

彰基醫學中心表示，今天國慶日凌晨至中午接生3名國慶寶寶，包括1名男嬰、2名女嬰，另有產婦待產中。對家長而言，孩子在10月10日出生，不僅生日好記，更能與國家一同慶祝，成為家庭獨特而幸福的紀念。

彰基總院長陳穆寬表示，面對少子化，協助準父母安心懷孕、安全生產，是婦幼醫療的重要任務。彰基今年4月啟用新產房暨烈以利紀念病房，將產房與新生兒加護病房（NICU）設於同一樓層，縮短婦產科、兒科及新生兒醫療團隊的支援距離，並設置安胎中心，提升高危險妊娠、早產兒及新生兒照護品質。

彰基也導入「樂得兒（LDR）專屬產房」，讓待產、生產及產後照護可在同一空間完成，減少產婦移床及轉換環境的不適，並依需求提供減痛分娩、延後斷臍及個人化生產規劃。

彰濱秀傳則有2名國慶寶寶，其中31歲媽媽產下4015公克 女嬰，彰濱秀傳醫院副院長李岳聰送紅包給31歲的阮小姐，恭喜她生了一個國慶女寶寶。彰化秀傳下午之後會有2名國慶寶寶，一是剖腹產、一待產中。

彰基總院長陳穆寬表示：台灣在少子化環境下，如何讓準父母能安心懷孕、安全生產，是婦幼醫療的重要任務。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬表示：台灣在少子化環境下，如何讓準父母能安心懷孕、安全生產，是婦幼醫療的重要任務。圖／彰基提供

彰基導入樂得兒產房，提供待產、生產到產後一床到底服務，結合減痛分娩與個人化生產規劃。圖／彰基提供
彰基導入樂得兒產房，提供待產、生產到產後一床到底服務，結合減痛分娩與個人化生產規劃。圖／彰基提供

彰濱秀傳醫院副院長李岳聰送紅包給31歲的阮小姐，恭喜她生了一個國慶女寶寶。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳醫院副院長李岳聰送紅包給31歲的阮小姐，恭喜她生了一個國慶女寶寶。圖／秀傳醫院提供

國慶 少子化 彰化 內政部

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