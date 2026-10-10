聽新聞
0:00 / 0:00
少子化浪潮中添喜訊 彰基、秀傳迎國慶寶寶
今天國慶日，彰化基督教醫院到中午接生5位國慶寶寶，1位待產，秀傳體系則有2位國慶寶寶，另2位待產。 彰基表示，台灣2025年總生育率已降至0.695，比起同樣面臨少子化問題的亞洲國家更加嚴峻，面對每一個新生命的到來，都顯得格外珍貴。
彰基表示，依內政部統計，台灣2025年總生育率降至0.695，低於新加坡的0.87及南韓的0.80，少子化問題日益嚴峻，不過，彰基在9月仍逆勢上揚，有140名新生兒出生，主要是彰基肩負中部地區婦幼醫療與高危險妊娠照護的重要角色。
彰基醫學中心表示，今天國慶日凌晨至中午接生3名國慶寶寶，包括1名男嬰、2名女嬰，另有產婦待產中。對家長而言，孩子在10月10日出生，不僅生日好記，更能與國家一同慶祝，成為家庭獨特而幸福的紀念。
彰基總院長陳穆寬表示，面對少子化，協助準父母安心懷孕、安全生產，是婦幼醫療的重要任務。彰基今年4月啟用新產房暨烈以利紀念病房，將產房與新生兒加護病房（NICU）設於同一樓層，縮短婦產科、兒科及新生兒醫療團隊的支援距離，並設置安胎中心，提升高危險妊娠、早產兒及新生兒照護品質。
彰基也導入「樂得兒（LDR）專屬產房」，讓待產、生產及產後照護可在同一空間完成，減少產婦移床及轉換環境的不適，並依需求提供減痛分娩、延後斷臍及個人化生產規劃。
彰濱秀傳則有2名國慶寶寶，其中31歲媽媽產下4015公克 女嬰，彰濱秀傳醫院副院長李岳聰送紅包給31歲的阮小姐，恭喜她生了一個國慶女寶寶。彰化秀傳下午之後會有2名國慶寶寶，一是剖腹產、一待產中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。