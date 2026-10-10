社工界要李彥秀為「發毒品」說法道歉 衛福部也發聲：勿扭曲社工角色

立法委員李彥秀昨於記者會中，評論台北市長候選人沈伯洋曾發文要在社區提供毒品一事，形容其提案有如「未來社工人員將在社區提供毒品。」引發社工界炸鍋，要求李彥秀向社工道歉，衛福部出面釐清。對此，衛福部社工司指出，社工人員為協助藥癮者接受服務、連結資源、復歸社會重要專業人員，長期投入第一線工作，盼外界勿以不實訊息扭曲減害措施及社工角色。

「毒品減害不是鼓勵吸毒，更不是由社工提供毒品！」衛福部社工司司長楊雅嵐指出，社工人員長期站在服務第一線，陪伴藥癮者及其家庭面對困境，不實言論恐造成社會誤解，不只傷害第一線社工的專業形象與社會信任，也會成為推動減害工作的阻力，呼籲回歸理性討論；毒品減害政策核心為「降低傷害、接住個案、連結醫療、支持復元」，絕非鼓勵、合理化毒品使用。

楊雅嵐說明，現行減害作法是在個案未完全停用毒品階段，先降低感染、過量使用物質，及其他對健康與社會的傷害，同時引導個案進入醫療體系，逐步銜接藥癮治療、心理支持及社會復元服務，其措施包括清潔針具服務、美沙冬維持治療、感染篩檢、醫療轉介及社會復歸協助等，各項服務均以公共衛生、專業分工為基礎。

楊雅嵐指出，美沙冬維持治療由醫療機構及專業醫療人員執行，社工人員主要透過專業評估、個案管理、心理社會支持、家庭支持及資源連結，協助藥癮者降低風險，逐步恢復社會功能。另，地方毒品危害防制中心也整合醫療、社政及司法等資源，提供後續追蹤與協助，支持藥癮者持續接受治療、重返社會。

「成癮防治與社會復歸服務仰賴跨專業合作，社工人員是協助藥癮者接受服務、連結資源及復歸社會的重要專業人員。」楊雅嵐指出，社工長期投入第一線、協助藥癮者及其家庭面對困境，其努力與貢獻應獲得尊重與支持，呼籲社會大眾正確認識計畫內容，共同維護減害計畫的推動成果，勿以不實訊息扭曲減害措施及社工角色，影響推動。

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