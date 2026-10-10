童綜合醫院喜迎國慶寶寶 中午前2位寶寶出生還有4產婦待產

童綜合醫院今天喜迎國慶寶寶，上午有2名新生兒出生，下午還有4名產婦待產，接連報喜，醫護團隊特別贈送嬰兒包巾禮盒與紀念品，祝福所有孩子平安健康長大。

童醫院今天凌晨2點37分在婦產部許伊婷醫師接生下，20歲蔡姓女子自然產下一名重達3684公克的小壯丁。上午11點58分，由魏添勇醫師接生下，35歲陳姓女子剖腹產下一名重達3092公克的小公主，是家中第二個寶貝；父親王姓男子表示，他女兒的誕生日是特地選在雙十這個好日子，好記也能與國家同慶，非常有意義，第一個寶貝是兒子，他現在又有了女兒，有子有女，高興又幸福。

截至下午一點，童醫院共誕生2名國慶寶寶，仍有4名產婦待產中，2名剖腹產，2名自然產，童醫院預計雙十國慶誕生6名國慶寶寶，醫護團隊特別贈送嬰兒包巾禮盒與紀念品，祝福所有孩子平安健康的長大。童綜合醫院致力於為提供全方位的的醫療與保健服務，希望在少子化的現今仍秉持初衷，給予婦幼最優質的高品質照護。