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2026最後一次「水星東大距」 難得現身傍晚天空

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
10月12日傍晚，水星出現在西方天空示意圖。圖／台北天文館提供
10月12日傍晚，水星出現在西方天空示意圖。圖／台北天文館提供

今年最後一次「水星東大距」10月12日將登場，這也是水星難得現身傍晚天空。台北天文館表示，水星平時運行在地球軌道內側，從地球看去總是接近太陽，容易被強烈陽光掩蓋，只有在與太陽角距離較大、出現「大距」前後，才比較容易在日出或日落時分觀察到。

天文館表示，當水星位在太陽以東時稱為「東大距」，見於日落後的西方天空；位在太陽以西時為「西大距」，見於日出前的東方天空。

館方指出，由於水星是內行星，平時都在太陽附近難以觀察，但當水星來到所謂的「大距」位置，從地球上所見的水星離太陽最遠（通常發生於太陽-水星-地球三者連線接近直角，水星位在這個角頂點位置時），屆時在日出或日落時所見的水星仰角最高，最容易觀看。

天文館說，水星10月12日達到今年第3次東大距的位置，此時與太陽之間的日距角約為25.2度，日落時在西南西方，亮度約-0.1等。但當天約17時30分日落時，水星在西方低空的高度僅約13度，仰角未達15度，是今年3次東大距中仰角最低的一次；此時天空仍有暮光且水星高度低，容易受高樓、樹木及地形遮蔽，實際觀察仍有一定難度。

天文館建議，民眾可選擇西方至西南西方視野開闊的地點，以雙筒望遠鏡輔助搜尋；若使用天文望遠鏡觀察，還可發現水星並非呈現完整圓面，而是接近半圓形的「半月」相位。當天傍晚，西方低空除了水星，還可看見金星與剛過新月不久的極細眉月同時出現在天空，形成醒目的黃昏天象，可選擇西方較空曠的地方看看。

水星 天空 太陽

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