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小丸子陪你泡湯！花蓮太平洋溫泉季17日登場一路玩到11月

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋溫泉季今年與櫻桃小丸子合作，打造主題燈飾，17日登場。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋溫泉季今年與櫻桃小丸子合作，打造主題燈飾，17日登場。圖／花蓮縣政府提供

天氣漸涼，花蓮太平洋溫泉季即將登場，今年與日本人氣動漫角色「櫻桃小丸子」打造造型裝置藝術，並持續推出免費接駁服務及付費的溫泉專車，方便旅客安排小旅行。昨晚試燈為活動暖身，17日正式開幕。

太平洋溫泉季從10月17日至11月15日，同樣規畫瑞穗溫泉公園及玉里安通溫泉區兩個場地。縣府觀光處表示，今年與「櫻桃小丸子」合作，沿街有小丸子的造型裝置藝術及主題燈籠，營造多元、活潑的氛圍。

縣府昨晚在瑞穗溫泉公園試燈，觀光處長余明勲說，活動期間，瑞穗溫泉公園將從台9線入口意象一路亮到園區，位於台30線的安通溫泉區沿途也有特色燈飾妝點。17日晚幕當晚有光影煙火秀。

溫泉季為期一個月，每周六有特色主題活動，10月24日在台9線及台30線交界處的安通鐵馬驛站推出「浴衣嘉年華篇」，邀請旅客穿上浴衣，感受日式溫泉風情；10月31日在瑞穗邀民眾提著燈籠漫步溫泉街。

11月7日規畫「兩泉騎美」活動，以自行車串聯瑞穗英雄泉與安通美人湯，將泡湯融入旅行，探索花蓮溫泉之美。

為方便泡湯遊客前往溫泉區，縣府規畫往返溫泉飯店及活動場域的免費駁車服務，也有一日遊、二日遊、三日遊的溫泉專車，可至花蓮觀光粉絲團查詢，溫泉專車報名專線（03）8466898。

縣府表示，秋冬是適合泡湯旅遊的季節，縣府正推出「2026花蓮國內團體旅遊3.0-秋冬獎勵方案」，也有自由行旅客的Long Stay加碼補助，歡迎秋冬到花蓮泡湯賞燈，感受暖湯的魅力。

花蓮太平洋溫泉季今年與櫻桃小丸子合作，打造主題燈飾，17日登場。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋溫泉季今年與櫻桃小丸子合作，打造主題燈飾，17日登場。圖／花蓮縣政府提供

溫泉季 溫泉 花蓮

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