影／國慶日桃機街舞迎賓 霹靂舞國手孫振、楊加力快閃演出

桃園國際機場迎接雙十國慶，今天在第二航廈接機大廳推出「雙十慶典・街舞迎賓」演出，由台灣街舞文化品牌HRC策劃，集結專業舞者、新世代兒童舞者及霹靂舞國手孫振、楊加力，以充滿爆發力的街舞向旅客歡慶雙十。剛結束名古屋亞運賽事的兩名國手也走進國門分享最愛的霹靂舞，孫振笑說，以前來機場通常都是準備比賽，這次則是來分享舞蹈，他更開玩笑說「要跳不去練舞室跳，來機場跳！」

桃園機場公司公共事務暨行銷處處長謝懷慧表示，機場每年的藝文活動都特別強調台灣的創意與多元文化，今年安排原住民文化、爵士樂、馬戲、霹靂布袋戲及街舞等不同類型演出，希望透過桃園機場這個台灣對外的重要門戶，展現台灣的熱情、創意與文化多樣性。

謝懷慧指出，特別選在國慶日安排充滿能量的街舞演出，就是希望向全世界展現台灣的活力，也歡迎返台旅客回家。桃園機場的藝文活動將持續推動，未來也會以多元與包容為核心，透過豐富的表演形式，讓國內外旅客看見台灣美麗且充滿活力的一面。

這次演出今天上午11時30分及下午2時30分，在第二航廈接機大廳北側登場。舞者先化身旅客與機場工作人員穿梭人群，隨著音樂節奏突然啟動、靜止，透過角色轉換與驚喜橋段，將航廈化為展演舞台，與現場蘭花布置形成動靜交織的視覺效果。

隨後，兒童舞者與專業舞者陸續集結，透過不同世代的舞步及隊形變化，展現街舞文化的跨世代魅力。曾代表台灣參與巴黎奧運、杭州亞運及名古屋亞運等國際賽事，並在名古屋亞運雙雙挺進八強的霹靂舞國手孫振、楊加力也驚喜登場，以力量、技巧與個人風格呈現競技魅力，再由兒童舞者接棒獨舞，傳達國手領航、新世代接棒的意象。

孫振受訪表示，以往在比賽期間來到機場，通常是準備出國參賽，帶著大包小包，心情難免緊張又期待，這次則是分享自己最喜歡的霹靂舞給大家看，整趟行程相當輕鬆、快樂。他也笑說，平常練舞都在練舞室，這次特地來機場表演，讓更多旅客有機會近距離欣賞霹靂舞。

楊加力則說，很開心能在機場演出，讓旅客看見台灣舞者的表現，前陣子才剛結束亞運賽事，這次能來到機場跳舞給旅客看，是很開心的經驗，也希望透過表演，讓更多人感受霹靂舞的魅力。

演出尾聲，全體舞者集結合舞，齊聲喊出「雙十快樂，歡迎回家」，邀請旅客拍手互動，以10分鐘快閃演出為國慶假期增添熱鬧氣氛。

桃園機場公司表示，年度藝文活動「島嶼之光 國門啟航」持續至11月底，涵蓋原住民族音樂、當代馬戲、現代舞蹈、街舞、流行爵士及傳統布袋戲等多元形式，持續以「國門即舞台」的理念，讓世界各地旅客從抵達機場的第一刻起，就能感受台灣多元、創新且充滿活力的文化特色。更多活動資訊及演出場次，可至桃園國際機場官網「藝文活動」專區查詢。

桃園國際機場迎接雙十國慶，今天在第二航廈接機大廳推出「雙十慶典・街舞迎賓」演出，吸引許多旅客駐足觀賞。記者季相儒／攝影

曾代表台灣參與巴黎奧運、杭州亞運及名古屋亞運等國際賽事，並在名古屋亞運雙雙挺進八強的霹靂舞國手孫振、楊加力也驚喜登場，以力量、技巧與個人風格呈現競技魅力，再由兒童舞者接棒獨舞，傳達國手領航、新世代接棒的意象。記者季相儒／攝影