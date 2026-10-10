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10時10分迎國慶寶寶誕生！名醫示警：今年新生兒恐不足9萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
茂盛醫院邀請黃姓姐妹（左起）為上午10時10分在茂盛醫院出生的國慶女寶寶送上青蔥。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院邀請黃姓姐妹（左起）為上午10時10分在茂盛醫院出生的國慶女寶寶送上青蔥。圖／茂盛醫院提供

今天是雙十國慶台中今天上午早迎2名國慶寶寶，其中第二名楊姓女嬰在上午10時10分降生，楊父開心表示，往後每年慶生都是普天同慶。茂盛醫院院長、婦產科醫師李茂盛示警，今年台灣的新生兒出生數恐不足9萬人，年青人不婚不生，讓少子化現象更為嚴峻。

茂盛醫院說明，今天產房已率先接生2名國慶寶寶，上午5時28分迎來首名2900公克李姓國慶女寶寶，上午10時10分再出生一名2700公克的楊姓國慶女寶寶。

楊母表示，這胎是隔了8年後意外懷孕，本來預產期是10月底，但不想生摩羯座寶寶，所以提早選在雙十節生。楊父說，國慶日會放假，所有人都不忘記，8歲大的女兒很期待妹妹的出生，想幫她餵奶、包尿布，還要一起玩。

李茂盛表示，感謝黃姓姐妹一家人為國慶寶寶送上祝福，盼寶寶們未來能像黃家姐妹會讀書、對國家社會有所貢獻；國慶寶寶的父母也特別開心收下青蔥，盼孩子以後也能上醫學系。

李茂盛觀察，台灣新生兒出生數年年滑鐵盧，2020年起至今，死亡人數都大於出生人數，已連續6年呈現「生不如死」的死亡交叉，人口自然增減合計減少逾33.5萬人。

李茂盛預估，今年台灣出生率依然看壞，根據內政部最新統計，今年1月至9月新生兒人數為共6萬9446人，較去年同期減少逾1萬1935人，降幅達14.67%，創下歷史同期新低。每月平均出生才7000多人，今年極可能又會繼續「生不如死」。

李茂盛推估，台灣出生率低迷，主要是不婚、晚婚及生育高齡化，加上房價和物價高、生養小孩經濟壓力大，今年極有可能連9萬人都不到，呼籲少子化是嚴峻的國安問題，政府仍需繼續平抑房價，在義務教育中加強家庭觀念，提高國人婚育意願，社會及各產業也要營造友善育兒環境。

林女今天上10時10分在茂盛醫院產下一名國慶女寶寶。圖／茂盛醫院提供
林女今天上10時10分在茂盛醫院產下一名國慶女寶寶。圖／茂盛醫院提供

名醫師李茂盛（左）與黃姓姐妹（右）為上午5時28分在茂盛醫院出生的國慶女寶寶送上青蔥。圖／茂盛醫院提供
名醫師李茂盛（左）與黃姓姐妹（右）為上午5時28分在茂盛醫院出生的國慶女寶寶送上青蔥。圖／茂盛醫院提供

新生兒 國慶 台中

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