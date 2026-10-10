李彥秀談社工社區發毒品被要求道歉 石崇良喊勿干擾一線減害工作

首都市長選戰升溫，毒品減害計畫引藍綠攻防，藍委李彥秀昨在反毒活動發言，外界解讀她指社工將在社區提供毒品，引發社工界炸鍋。衛福部長石崇良表示，減害計畫不是鼓勵使用毒品，更不會要求社工發放毒品，計畫涵蓋清潔針具、美沙冬維持治療、感染篩檢及協助藥癮者復歸社會等多元服務，呼籲不要影響第一線人員工作，讓已有成效的減害計畫倒退。

立委、蔣萬安競選團隊發言人李彥秀昨天現身「向毒說不，我的孩子我守護」活動，提到「社區是大家每天在跳舞、運動的地方，以後變成社工人員在那邊，都是很多吸毒的人來給毒品、毒藥來治癮，這個對於社區來說是多大的危害，所以大家一起來努力向毒品說不，每一個人都有共同的責任。」此言一出，引發社工界不滿，要求道歉。

「再次強調，減害計畫不是鼓勵使用毒品」石崇良今受訪回應，在減害計畫中，更不會去要求社工去發放毒品，這一定要嚴正地聲明。不要讓這些不必要口水去扭曲推動計畫。

石崇良說，減害計畫內容是從提供清潔針具、美沙冬的維持治療、感染篩檢及協助復歸社會，內容多元且涵蓋很多專業人元。而社工主要扮演角色，即使現在也不會要求社工來發放美沙冬，這裡面都是不同專業人員大家共同協助完成。

石崇良表示，請大家要認清減害計畫跟各個專業之間所扮演的角色，且是全心投入協助這些藥癮者回歸社會，減輕毒品對身心健康及社會傷害。

石崇良說，希望大家不要再去干擾，這很不容易進行一線工作人員工作，希望不要因為這個事件讓有成效的減害計畫再倒退。