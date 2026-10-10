金門智慧觀光再升級！AI客服推薦行程 第三季十大熱門景點出爐

金門旅遊不只靠自己做功課，現在還能交給AI幫忙！金門縣政府觀光處持續升級「金門行動旅服」，近期推出「阿特AI智慧客服」新功能，整合智慧推薦、地圖導航及在地優惠資訊，並新增夜遊、宵夜酒吧、觀日出與日落等主題，讓旅客從行前規劃到抵達金門後，都能更快找到想去的景點與玩法。

觀光處公布第三季平台數據，十大熱門景點由翟山坑道居冠，南石滬公園、后麟步槍模擬射擊館分居第二、三名，獅山砲陣地、擎天廳、大膽島等戰地景點也榜上有名，另有山后民俗文化村、建功嶼、陽翟老街及北山播音牆入列，顯示戰地歷史、傳統聚落與特色地景，仍是吸引旅客探索金門的重要魅力。

觀光處長許績鑫表示，縣長陳福海多次指示，金門以觀光立縣，必須掌握世界脈動，持續運用科技提升旅遊服務品質。「金門行動旅服」採漸進式網頁應用程式（PWA）設計，旅客不必下載App，只要開啟網頁，就能查詢金門食、宿、遊、購、行等資訊，並透過AI技術提高查詢效率。今年1月更獲交通部觀光署納入「行動旅服PWA」首波整合示範，展現金門推動智慧觀光的成果。

此次升級重點之一，是讓旅遊資訊不再只是被動查詢。透過「阿特AI智慧客服」的智慧延伸推薦，旅客可依需求尋找景點、探索周邊去處，並搭配地圖介面及在地優惠資訊，讓行程安排更直覺。平台也新增「夜遊行程」、「宵夜酒吧」及「觀日出及日落景點」等熱門主題，結合在地活動、旅遊情報與即時資訊，讓旅客一站掌握金門白天到夜晚的不同玩法。

從第三季使用情形來看，最受關注的內容是結合觀光活動推出的「金門找金喜」集金幣活動，透過任務挑戰、集金幣及獎勵機制，吸引使用者參與；「附近玩什麼」、「交通指南」及「阿特AI客服」也名列熱門單元，反映旅客除了參加活動，也重視周邊景點探索、交通資訊與行程規劃等實用服務。

觀光處表示，未來將持續透過AI智慧推薦及旅遊資料整合，讓數位服務更貼近旅客需求，同時邀請合法在地餐飲、住宿、交通租賃、體驗遊程及旅行社業者加入平台會員，藉由數位曝光增加旅客接觸機會，串聯旅遊需求與地方產業。

有意加入平台的業者，可洽一站式服務專員，電話082-323550。旅客可至「金門行動旅服」網站查詢旅遊資訊。