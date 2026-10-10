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出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
夏季電價期間，不少民眾都會特別注意用電量，深怕收到電費帳單時荷包大失血。示意圖／ingimage
夏季電價期間，不少民眾都會特別注意用電量，深怕收到電費帳單時荷包大失血。示意圖／ingimage

夏季電價期間，不少民眾都會特別注意用電量，深怕收到電費帳單時荷包大失血。對此，啦啦隊成員艾融分享，姊姊8月中旬出門旅行，直到約18天後返家，才發現冷氣一路沒關，原本擔心電費恐怕暴增，沒想到近期收到帳單一看，金額竟然只要529元，讓姊妹倆都鬆了一口氣。

艾融在社群平台「Threads」分享電費帳單，顯示當期用電量為280度，應繳金額529元。她透露，這其實是姊姊住處的帳單，姊姊獨自住在約7、8坪的空間，平時冷氣設定在25度，8月中至9月初出國旅行期間，卻忘記將冷氣關閉，整整18天都沒有察覺，原本一直擔心電費會高得驚人，看到帳單金額後，艾融也忍不住笑說「一顆大石頭放下」。

貼文一出後，不少網友都表示「這就是一級變頻冷氣的效果，加上中央補助台電，才有這麼便宜的電可以用」、「冷氣如果開開關關，電費反而比較貴」、「現在窗戶氣密度很高，冷空氣不太會跑掉」、「關鍵應該是一級變頻冷氣，吹到25度之後就保持最低運轉」、「一級變頻真的很重要」、「我們家冷氣，夏天完全沒關過」、「不開關反而比較省電」。

究竟該如何開冷氣才能兼顧舒適與省電？本站曾報導，手工巧克力店店長高小凌在臉書貼出自家一樓5至7月兩個月累計僅1000元的電費單，並強調「真的不要再關冷氣了！」，關鍵是使用「一級節能變頻冷氣」，只要掌握正確的使用觀念與設定技巧，就算長時間不關冷氣，電費依然可以維持在相當親民的數字。

高小凌也拿爸媽家做對比，透露他們的電費是自己的三倍以上。雖然兩家都使用大金變頻冷氣，但老人家觀念改不過來，一天到晚將冷氣「開開關關」，不相信「定溫+自動風量」比較省電的講法，她無奈嘆「電費會說話」。

電費 冷氣 帳單 出國旅行

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