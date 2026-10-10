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草嶺古道芒花季玩新花樣！10/31開跑 免費接駁、市集、限量徽章別錯過

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
草嶺古道芒花將盛開，10月31日至11月29日有系列活動。圖/東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供
草嶺古道芒花將盛開，10月31日至11月29日有系列活動。圖/東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供

秋風起，草嶺古道迎來一年一度的芒花季。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今年迎接「草嶺古道芒花季」25周年，10月31日至11月29日推出系列活動。

因應芒花季人潮，10月31日至11月29日每周六、日規劃「福隆遊客中心－遠望坑口」定點來回接駁服務，採免預約制，可使用現金投幣或電子票證支付，方便遊客前往古道，減少步行往返時間。

想進一步探索東北角，也可選擇兩條特色遊程，包括「秋芒漫步・草嶺古道一日遊」，以及串聯草嶺古道與礁溪溫泉的「山海雙享．古道秋芒與溫泉湯旅二日遊」，將賞芒、健行、泡湯與住宿結合，安排一趟悠閒的秋日小旅行。

今年活動也加入集章玩法，遊客沿途前往福隆遊客中心、護管所及大里遊客中心，完成3處集章後，即可至指定地點兌換當週限定主題徽章，採限量發送、每周不同款，為健行增添尋寶樂趣。

喜歡拍照的民眾，假日還可到大里遊客中心免費租借古裝，租借時段為上午10時至中午12時、下午2時30分至3時30分，須攜帶身分證明文件。完成指定互動或拍照任務，還可兌換芒花季限量文創小禮。10月31日下午2時30分，大里遊客中心廣場另有古道短劇快閃演出，透過默劇與即興互動，帶領旅客感受古道歷史。

此外，芒花季期間每逢周六、日，福隆及大里遊客中心周邊也將設置芒花主題打卡點，並推出「芒著走花時間市集」，邀請民眾逛市集、感受東北角在地風味。

手作活動則安排於每周六、日下午1時30分至2時30分，推出「茶香午安枕」、「龜來運轉香蕉絲擺飾」、「藍染小方巾」及「龜山島印畫杯墊創作」等DIY體驗，採限量預約。

今年活動也串聯大東北角觀光圈超過25家旅宿、餐飲、觀光體驗及伴手禮業者，民眾持芒花季集章明信片至合作店家消費，即可享有期間限定優惠，讓賞芒行程延伸至福隆、礁溪泡湯、住宿與在地體驗。相關資訊可至活動官網或東北角之友Facebook粉絲專頁查詢。

草嶺古道 草嶺 市集

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