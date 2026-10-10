83歲「森林阿嬤」上凱道 籲賴總統勿砍橋頭糖廠10萬棵樹

高雄橋頭糖廠百頃森林開發案惹議，曾在糖廠工作近30年的蔣黃女，以83歲高齡參選市議員。她今天北上，在總統府前為糖廠百頃森林請命，盼保留百年糖廠文化與景觀的完整性。民間團體也呼籲調整切過糖廠的60米道路，縮小道路規模並改道至興糖國小後方。

83歲的高雄市議員參選人、「森林阿嬤」蔣黃女今天上凱道，在國慶大典之際為糖廠森林發聲。她說，自己在糖廠工作20多年，捨不得糖廠森林遭到破壞。今天也是蔣黃女的生日，護樹團體特地準備蛋糕為她慶生，盼她的願望成真，讓坐擁10萬棵樹的百頃森林得以保存，造福後代子孫。

森林城市協會秘書長、搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人莊傑任說，台北市一年砍掉3000多棵樹，引發全台關注，高雄市毀掉10萬棵樹的森林開發案是現在進行式，應獲得30倍的關注。

他指出，高雄新市鎮第三期最關鍵的問題，是周邊仍有近400公頃土地閒置、放著養蚊子，高雄人口已連續10年衰退，政府卻執意開發154公頃森林綠地、砍掉10萬棵樹，破壞百年歷史的橋頭糖廠，只為變更住宅用地、炒作地皮。

莊傑任強調，團體不反對開發案，只要求道路改道，避開糖廠與螢火蟲棲地。適逢國慶日，他呼籲賴總統懸崖勒馬，依循國家都市林政策，宣示守護橋頭糖廠百頃森林，打造成國家都市林示範區，不要「左手都市林、右手毀森林」。

賴總統就讀萬里國中時的老師錢晶嵐也到場聲援。她說，自己的訴求很簡單，就是希望保留糖廠的完整性。

此外，民團也高舉白海豚手舉牌，呼籲民眾上網連署「搶救白海豚！台中港不該擴建與新增天然氣接收站」，要求政府停止台中港填海造陸及天然氣接收站開發案。