快訊

張老旺「國旗屋升旗」連辦32年！2次開心手術掏空存款…今仍現旗海原因曝

雙十好辣！美魔女胡文英穿「國旗比基尼」嗨喊：我是台灣人我驕傲

台海沒開戰全靠我！川普真實社群發長文 怒批諾貝爾和平獎沒給他

聽新聞
0:00 / 0:00

83歲「森林阿嬤」上凱道 籲賴總統勿砍橋頭糖廠10萬棵樹

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
高雄市議員參選人蔣黃女、民間團體今北上凱道為糖廠百頃森林發聲，呼籲賴總統不要「左手都市林、右手毀森林」。記者葉冠妤／攝影
高雄市議員參選人蔣黃女、民間團體今北上凱道為糖廠百頃森林發聲，呼籲賴總統不要「左手都市林、右手毀森林」。記者葉冠妤／攝影

高雄橋頭糖廠百頃森林開發案惹議，曾在糖廠工作近30年的蔣黃女，以83歲高齡參選市議員。她今天北上，在總統府前為糖廠百頃森林請命，盼保留百年糖廠文化與景觀的完整性。民間團體也呼籲調整切過糖廠的60米道路，縮小道路規模並改道至興糖國小後方。

83歲的高雄市議員參選人、「森林阿嬤」蔣黃女今天上凱道，在國慶大典之際為糖廠森林發聲。她說，自己在糖廠工作20多年，捨不得糖廠森林遭到破壞。今天也是蔣黃女的生日，護樹團體特地準備蛋糕為她慶生，盼她的願望成真，讓坐擁10萬棵樹的百頃森林得以保存，造福後代子孫。

森林城市協會秘書長、搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人莊傑任說，台北市一年砍掉3000多棵樹，引發全台關注，高雄市毀掉10萬棵樹的森林開發案是現在進行式，應獲得30倍的關注。

他指出，高雄新市鎮第三期最關鍵的問題，是周邊仍有近400公頃土地閒置、放著養蚊子，高雄人口已連續10年衰退，政府卻執意開發154公頃森林綠地、砍掉10萬棵樹，破壞百年歷史的橋頭糖廠，只為變更住宅用地、炒作地皮。

莊傑任強調，團體不反對開發案，只要求道路改道，避開糖廠與螢火蟲棲地。適逢國慶日，他呼籲賴總統懸崖勒馬，依循國家都市林政策，宣示守護橋頭糖廠百頃森林，打造成國家都市林示範區，不要「左手都市林、右手毀森林」。

賴總統就讀萬里國中時的老師錢晶嵐也到場聲援。她說，自己的訴求很簡單，就是希望保留糖廠的完整性。

此外，民團也高舉白海豚手舉牌，呼籲民眾上網連署「搶救白海豚！台中港不該擴建與新增天然氣接收站」，要求政府停止台中港填海造陸及天然氣接收站開發案。

83歲的高雄市議員參選人、「森林阿嬤」蔣黃女今天上凱道為糖廠百頃森林請命，今天也是她的生日，團體準備蛋糕為她慶生。記者葉冠妤／攝影
83歲的高雄市議員參選人、「森林阿嬤」蔣黃女今天上凱道為糖廠百頃森林請命，今天也是她的生日，團體準備蛋糕為她慶生。記者葉冠妤／攝影

凱道 橋頭 阿嬤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／83歲「森林阿嬤」蔣黃女 盼望搶救橋頭糖廠10萬棵老樹

大學排碳不輸工廠 擬以校園為核心推都市林

成大「樹導航」助找綠蔭 環境部擬結合涼適地圖

賴總統接見亞運金牌 與林郁婷喝珍奶、大玩拍貼機

相關新聞

國慶日西半部陽光普照、北東短暫陣雨 未來10天將有颱風生成

受到東北季風影響，今天國慶日清晨平地最低溫出現在新竹關西18.3度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，其次是苗栗西湖、頭屋的19.2度，雲林古坑19.5度，南投中寮19.7度，以及彰化竹塘19.8度。清晨外出應該還是會感受到比較涼一些，跟白天的暖熱相比有比較明顯的溫差變化情況。

今國慶日北東零星雨 中南部熱飆35度高溫 吳德榮：雙颱對台無威脅

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨東半部有零星降雨的現象，今天東北風迎風面雲量稍多，大台北東側偶有零星飄雨的機率，東半部亦偶有局部短暫雨的機率。

巴拿馬規模7.7強震 中央氣象署：確認解除太平洋地區海嘯威脅

巴拿馬南部9日下午連續發生規模分別為7.7及6.6強震，太平洋海嘯警報中心一度發布海嘯警報。中央氣象署稍早表示，依據太平洋海嘯警報中心最新資訊，解除太平洋地區的海嘯威脅。

遲來的大西洋首颶 颱風論壇：在歷史上是非常罕見的晚

今年颱風特別多，而今年北大西洋颶風活動相當低迷，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到強聖嬰影響，截至目前，僅出現9個熱帶風暴。墨西哥灣颶風伊塞亞斯（Isaias），成為今年北大西洋第1個颶風。

雲端發票中100萬竟不能領！蝦皮手續費發票「不給獎」 財政部揭原因

雲端發票百萬元獎竟不給領！蝦皮手續費發票買受人被認定為營業人，依法不得兌獎；財政部提醒民眾期限內領獎。

圖輯／直擊寶可夢30週年慶典超嗨！來看粉紅皮卡丘遊行、吊飾 走這條路買最快

寶可夢（Pokemon）今明兩天10月10日、10月11日在台北市信義區香堤大道及周邊舉辦寶可夢30週年亞洲最大慶典「PokéXciting! in 台北」，《科技玩家》直擊寶可夢遊行現場及粉紅皮卡丘吊飾購買區排隊情況，現場人潮相當驚人，也提醒如果只想買「粉紅皮卡丘」的玩家或民眾，可以走這條路快速購買。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。