汙名化社工在社區發放毒品？社工師全聯會要求李彥秀道歉、衛福部說明

立法委員李彥秀昨於記者會中，評論台北市長候選人沈伯洋曾發文要在社區提供毒品一事，質疑難道沈希望「未來社工人員將在社區提供毒品？」對此，社工師全聯會昨深夜發文強調，社工不是毒品提供者，要求各界停止誤導社會工作專業角色，讓成癮防治回歸科學專業，全聯會提出具體訴求，除要求李彥秀向社工道歉，也要求衛福部主動說明成癮防治專業分工。

●聲明全文：

社工不是毒品提供者！請停止誤導社會工作專業角色，讓成癮防治回歸科學與專業。

針對近日毒品防制政策引發之公共討論，立法委員李彥秀於公開活動中提及，未來可能由社工人員在社區提供毒品給藥物使用者，並對社區造成危害。此一說法已涉及對社會工作專業角色與毒品減害政策的錯誤連結，容易造成社會大眾對第一線社工人員的誤解與不信任。

本會對此表達嚴正聲明：

一、社工人員是成癮防治與社會復歸的重要專業人員，不是毒品提供者

社會工作專業長期投入藥物成癮防治、心理社會支持、家庭關係修復、社區資源連結及社會復歸服務。

在現行毒品防制與成癮治療體系中，社工人員主要透過專業評估、個案管理、家庭支持、危機處遇及跨專業合作，協助藥物使用者降低風險、接受治療，逐步恢復社會功能。

將社工人員描述為在社區提供毒品、促使民眾成癮的角色，不僅與社會工作專業職責不符，易使社會大眾對第一線社工產生不必要的疑慮。

本會強調，社工人員是協助藥物使用者走向復元與社會復歸的專業助人者，而非促成藥物濫用的角色。

二、毒品減害不等於鼓勵吸毒，更不等於任意提供毒品

國際公共衛生領域所討論的「減害」（Harm Reduction），其核心精神在於降低藥物使用所造成的健康與社會危害，包括感染疾病、過量使用、家庭失功能與社會排除等風險。

減害策略並不等於鼓勵民眾使用毒品，也不能將不同國家、不同法制下的減害措施，直接等同於台灣現行的社區社會工作服務。尤其美沙冬替代治療屬於醫療專業與法規管理範疇，不能與社工的個案管理及社區支持工作混為一談。

反對毒品危害與支持實證導向的成癮防治並不衝突。真正有效的反毒政策，應建立在科學證據、跨專業合作與完整社會支持體系之上。

三、公共人物應審慎發言，避免錯誤訊息傷害社工專業及服務對象

社工人員長期處於社會問題的第一線，服務對象包含藥物成癮者、精神疾病患者、受暴家庭、兒少及其他處於弱勢處境的民眾。

當公共人物以未經充分釐清，將社工與毒品供應行為連結時，不僅可能損害社工專業形象，更可能加深社會對藥物使用者的汙名，降低當事人及其家庭尋求專業協助的意願。

本會尊重不同政治立場對毒品防制政策的討論與監督，也認同保障兒少及社區安全的重要性。

然而，政策可以辯論，專業不應被曲解；制度可以檢討，但第一線專業社工人員不應成為政治攻防下被扭曲誤解的對象。

本會提出三項具體呼籲：

第一，請李彥秀委員公開向社工人員道歉！

對社工人員將在社區提供毒品之說法，應向社工人員公開道歉，避免社會大眾誤認社工專業工作涉及提供毒品或促使他人成癮。

第二，請衛生福利部主動說明我國成癮防治與減害政策的專業分工。

應清楚界定醫療人員、社工人員、毒品危害防制中心及其他專業人員的角色與責任，讓社會大眾正確認識我國現行成癮治療、減害服務及社區支持措施。

第三，呼籲各界重視成癮者復元與社區支持服務的制度建構。

有效的毒品防制不能只依靠查緝與處罰，更需要可近性的成癮治療、家庭支持、就業協助、心理社會處遇及長期追蹤服務。政府應持續強化第一線專業人力與跨網絡合作機制，避免藥物使用者因汙名與資源不足而被排除於服務體系之外。

本會重申：

社工人員不是毒品提供者，而是成癮防治、家庭支持與社會復歸的重要專業力量。

反毒不應以汙名取代專業，政策辯論不應以誤導取代事實。

藥物成癮問題不僅是法律問題，也是公共衛生、心理健康、家庭與社會支持的共同課題。

本會期待朝野回歸理性、科學與專業，共同建構兼顧社區安全、公共衛生、社會支持及人性尊嚴的毒品防制政策。

中華民國社會工作師公會全國聯合會 115年10月9日