蔣萬安拋松機遷移 醫憂東部和離島醫療 石崇良：凸顯需更廣泛討論

北市選戰白熱化，台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移建AI園區，遭醫界發聲恐衝擊東部醫療，影響醫師支援及患者就醫。衛福部長石崇良說，醫界憂心往返偏鄉在人力往來、交通問題等，都凸顯遷移議題需要更廣泛、詳細規畫討論，醫療後送絕對是需要被納進討論。

選舉倒數50天，蔣萬安宣布規畫松機遷移要打造全新的台北AI園區，台東基督教醫院血液暨腫瘤內科、安寧團隊主任劉漢鼎於臉書發文表示，他認識在台東工作的醫師中有不少是空中飛人，家住台北、平日搭機來台東上班，假日再北返，一旦松山機場遷走，台鐵北東單程常要4至5個鐘頭，連假時又常一票難求，相信不少把飛機當巴士的醫師會選擇離開。

石崇良今受訪回應，目前在離島重要的醫療後送合作就是松山機場為主要後送機場，加上醫師憂心往返偏鄉在人力往來、交通問題等，都凸顯遷移議題需要更廣泛、詳細規畫討論，醫療後送絕對是需要被納進討論。

石崇良說，金門跟馬祖主要後送松山機場，澎湖則是高雄、台北或台中，東部、綠島、蘭嶼也幾乎是以台北為優先選擇，對於醫療人員往返及後送交通成本是一定會增加。

台灣在宅醫療學會榮譽理事長、都蘭診所所長余尚儒表示，這分兩個層面，除了醫師需要往返支援還有開會、上課外，還有患者也會搭機至台北看診，因台東、台北班次多，因此早上前往看診下午就能搭機回台東，對民眾就醫權益會有影響。