台灣哪裡值得「一去再去」？網齊推1地點：真的很漂亮

國旅價格居高不下，讓不少人寧願把旅遊預算拿去買機票出國。不過，一名女網友提問，台灣真的沒有值得一去再去的地方嗎？，認為若撇除住宿費用與交通便利性，國旅是否仍有吸引力，好奇哪些縣市能讓人即使造訪多次，仍然想再安排旅程？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大家都說國旅沒救了，但台灣真的已經沒有值得一去再去的地方了嗎？」為題，指出近期經常看到「國旅沒救」、「不如出國」等討論，坦言看到國內住宿一晚動輒要價4、5000元，確實會考慮把預算拿去購買日本機票。

這名女網友進一步說明，近期觀察到許多人多次造訪東京、大阪並不覺得奇怪，換成台南、墾丁等國內景點，卻容易被問「去過了為什麼還要去？」，認為旅行不一定每次都要探索新景點，也可能只是喜歡某座城市的生活步調，或想找個地方放空，好奇詢問大家，假設國內住宿價格減半、交通也更方便，大家是否仍不願意回訪？如果不考慮價格，台灣又有哪些地方值得一去再去？

貼文一出後，多數網友都推薦阿里山，紛紛表示「很推阿里山眠月線」、「合歡、武嶺、阿里山，台灣的山真的很漂亮！」、「最近是比較想再去阿里山！」、「阿里山雲海日出」、「阿里山、東部、外島這些都不錯啊」、「武嶺跟阿里山」、「阿里山跟花東會讓人想再去一次吧」。

此外，也有網友回應「我覺得台灣更值得體驗的是『人文』」、「每年必去台東，有一些地點會一再回訪，不會覺得很膩，反而有一種回家的感覺」、「金門啦，我超愛金門，去過兩次還想去第三次第四次」、「我覺得台灣大自然還蠻讚的，登山、海洋活動，其實台灣很美吧」、「我還是很喜歡去墾丁欸，每年都會去」、「台灣的自然景色很多都值得去」。

除了想一去再去的景點外，本站也曾報導讓人不想再去一次的景點，有網友分享，日月潭是這輩子不想再去第二次的地方，好奇發問「台灣還有哪裡是去過一次後，就不想再去的地方？」。

對此，最多網友點名嘉義縣的高跟鞋教堂，封為超雷景點，指出「高跟鞋教堂周邊什麼也沒有，下車沒多久又要上車了」、「蓋高跟鞋教堂根本是浪費錢」、「高跟鞋教堂超無聊又超熱」、「高跟鞋教堂，真的是目前最傻眼的」。