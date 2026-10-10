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國慶收假準備！高鐵明開上百班次 午後每小時1班自由座列車

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
國慶收假高鐵加開班次。圖／台灣高鐵提供
國慶收假高鐵加開班次。圖／台灣高鐵提供

國慶日連續假期明天收假日，預估將有大量旅客搭車北返。高鐵公司因應收假人潮，全天總計開出上百班次北上列車，且因應台中以北較大的旅運需求，明天下午1時後直到晚間9時，每小時4分提供1班自由座為主的北上列車。高鐵公司也建議旅客，依照出發地不同，選擇不同班次搭乘。

明天是雙十連假收假日，高鐵公司全天預計開出超過100班次北上列車，預估明天下午起將湧入「超尖峰人潮」，自下午1時至晚間9時，每小時4分提供1班台中發車的北上列車。其中，下午2時後班次，每車將提供9節自由座車廂。

高鐵公司表示，搭配透過特別調度措施，加開全車自由座列車，下午2時至晚間6時，共有8班次擁有9或11節自由座車廂列車開出，停靠台中以北各站。

高鐵公司也延續中秋收假祭出的嘉義發車對策，加開一班8822車次全車自由座列車，以嘉義站為首發車站，預計傍晚5時45分發車，疏運雲嘉自由座旅客。

高鐵公司建議台中以北的北上旅客，可以利用每小時4分的自由座為主列車，及下午2時21分、下午4時21分共兩班加開的台中北上自由座列車。從雲林、嘉義及彰化北上旅客，則可以搭乘下午5時45分加開由嘉義發車的全車自由座列車。左營及台南北上的旅客，搭乘車次編號百位數為1或2的直達車。

高鐵公司強調，將持續啟動「運具聯防」機制，即時監控自由座人潮，與台鐵保持橫向聯繫，適時透過雙鐵運能互相支援及資訊協調，引導旅客選擇適當運具，提升整體疏運效率。

國慶收假，嘉義站增開北上加班車。圖／台灣高鐵提供
國慶收假，嘉義站增開北上加班車。圖／台灣高鐵提供

國慶 高鐵 自由座

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