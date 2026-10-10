覺行佛教協會「福田計畫」六周年感恩會 展現藝術、音樂、慈善之美

福田計畫推廣委員會、中華國際佛教聞修正法會與覺行佛教協會攜手主辦的覺行寺「福田計畫」六周年感恩會，10月9日在台北市孫立人將軍官邸舉行。覺行佛教協會表示，感恩會最大亮點為台灣首度以佛教「工巧明」為主題的「明月法師國畫藝術展」，展現難得一見的工巧明繪畫創作，不僅再現中國傳統國畫精粹，更以妙筆傳遞佛菩薩的五明智慧與慈悲精神。

覺行佛教協會強調，感恩會禮請世界佛教總部副主席聖德證達上人蒞臨勉勵，並邀苗栗幼安教養院長林勤妹、孫立人將軍官邸執行長呂昌熙、台北市雙溪扶輪社長陳宥璉及長期發心護持的十方善信共襄盛舉，200多位愛心人一起見證共植福田的善願成果。

協會指出，苗栗「覺行寺」由聖德證達上人發願推動籌建，今年2月22日動工興建，寺廟由國內知名宗教寺廟建築師許育鳴設計，基地約5000坪，整體建築風格承襲唐代佛寺的內涵，展現莊嚴肅穆的東方美學，預計3至4年內完工。未來將成為一處弘揚南無第三世多杰羌佛與釋迦牟尼佛如來正法的莊嚴寺廟，期盼大眾在聖德高僧的慈悲教導下精進修持，實證「覺行圓滿」之聖境。

覺行佛教協會會長鄭孟豪致詞表示，感恩每位護持覺行寺興建的福田委員與捐獻者，每份善念的匯聚都是推動建寺最堅實的力量；因為有眾人的共同耕耘，這畝「福田」才能持續播種、成長，並將慈善的力量永續傳遞。

福田計畫推廣委員會主委葉崇琦表示，感念上人師父的慈悲引領，凝聚六年的發心與護持，「覺行寺」的建寺藍圖已逐步實現。現場公布覺行寺興建進度與募款成果，並授證表揚長期奉獻的福田委員。同時，為實踐宗教慈善關懷精神，覺行佛教基金會攜手台北市雙溪扶輪社捐贈10萬元善款予苗栗幼安教養院，由林院長代表受贈，將社會愛心轉化為實質的在地扶助力量。

葉崇琦指出，感恩會以「藝術、音樂與慈善」為主題，結合「明月法師—國畫藝術展」，盼打造一場視覺與心靈的盛宴。展品充分呈現明月法師師承「南無第三世多杰羌佛」的精湛技法。無論於山水間見天地、花鳥游魚間見生命，人物描繪中看見神韻，展現出令人驚嘆的佛教「工巧明」深厚底蘊。

感恩會並安排音樂饗宴，邀知名聲樂家許德崇、賴玨妤及鋼琴伴奏陳昭惠現場公益獻唱。演出「加第斯的女孩們」、「風吹的願望」、「莎詠之鐘」等多首浪漫抒情名曲，希望透過音樂與畫展的跨界激盪，傳遞感恩與慈善的溫暖精神。

感恩會邀知名聲樂家許德崇、賴玨妤及鋼琴家陳昭惠伴奏，公益獻唱傳遞感恩與慈善的力量。圖／中華國際佛教聞修正法會提供

覺行寺福田計畫六週年感恩會圓滿成功，聖德證達上人與來賓攜手傳遞愛心與善行。圖／中華國際佛教聞修正法會提供

苗栗幼安教養院長林勤妹在會中回贈感謝狀給台北市雙溪扶輪社陳宥璉社長，感謝捐贈善款。圖／中華國際佛教聞修正法會提供

覺行佛教基金會攜手台北市雙溪扶輪社共同捐贈10萬元善款予苗栗幼安教養院，由院長林勤妹（右二）代表受贈，將宗教慈悲精神化為實質善行。圖／中華國際佛教聞修正法會提供

苗栗幼安教養院林勤妹院長回贈感謝狀給覺行佛教基金會執行長鄭孟豪，感謝愛心捐贈善款。圖／中華國際佛教聞修正法會提供