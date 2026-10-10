雲端發票中100萬竟不能領！蝦皮手續費發票「不給獎」 財政部揭原因

115年7、8月期統一發票中獎清冊出爐，雲端發票專屬100萬元獎項原本開出30組，卻有1組遭註記「不給獎」，讓中獎人無法領取百萬元獎金。財政部指出，這張發票是新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司開立給賣家的手續費發票，因買受人涉及未辦理登記便擅自營業，被認定為營業人身分，因此不符合領獎資格。

根據財政部賦稅署公布的中獎清冊指出，該張遭取消領獎資格的發票屬於蝦皮平台向賣家收取手續費所開立的發票。由於買受人被認定具有營業人身分，並涉及未辦理營業登記的情形，即使發票對中雲端專屬百萬元大獎，仍無法領獎，也讓網拍賣家是否需要辦理營業登記的問題再度受到關注。

事實上，依《統一發票給獎辦法》第11條第1項第9款規定，發票買受人若屬於營業人，不論是否已辦理稅籍登記，取得的統一發票都不得兌領獎金。

台北國稅局也說明，民眾若在網路平台販售商品，收到平台開立的成交手續費雲端發票，即使發票上沒有統一編號，仍可能因交易身分被認定為營業人，無法領取中獎獎金。國稅局進一步表示，統一發票獎金制度主要是鼓勵一般消費者索取發票，藉此防止營業人逃漏稅，因此營業人不符合兌獎資格。

最後，財政部也提醒，115年7、8月期統一發票領獎期間為115年10月6日至116年1月5日，民眾應把握期限完成兌獎；若雲端發票儲存在載具中，且未列印紙本證明聯，可透過統一發票兌獎APP設定領獎帳戶，自動匯款領取獎金。

現在不少人消費都有使用載具的習慣，但若沒有歸戶，恐怕會與千萬大獎擦身而過。本站曾報導，陳姓男子2023年9月在外送平台foodpanda訂餐，22元外送費發票對中1000萬元特別獎，但他隔年2月才將會員載具歸戶手機條碼，獎金無法自動匯款，也逾期未臨櫃領獎，害千萬獎金落空，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

北高行認為，依照相關營業稅法、給獎辦法、兌獎服務作業要點等規定，買受人必須於「開獎前」歸戶、設定指定帳戶，才可以將獎金直接匯入，若是開獎後才歸戶，為避免影響中獎人權益，中獎人可以至實體通路領獎。

北高行指出，兌獎作業要點沒有增加法律所無的限制，也無逾越給獎辦法的規定，沒有違反法律保留原則、平等原則，陳是「開獎後」才歸戶，依規定本應到實體通路領獎，但他卻未在領獎期限即2024年3月5日前領獎，因此財政部也無法給付千萬獎金，判決陳敗訴。