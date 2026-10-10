國慶日西半部陽光普照、北東短暫陣雨 未來10天將有颱風生成

受到東北季風影響，今天國慶日清晨平地最低溫出現在新竹關西18.3度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，其次是苗栗西湖、頭屋的19.2度，雲林古坑19.5度，南投中寮19.7度，以及彰化竹塘19.8度。清晨外出應該還是會感受到比較涼一些，跟白天的暖熱相比有比較明顯的溫差變化情況。

今明兩天國慶日連續假期，東北季風持續影響，吳聖宇說，昨晚開始迎風面水氣稍微增多，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花東沿岸以及恆春半島一帶短暫陣雨。今明兩天這樣的天氣型態維持，迎風面地區斷斷續續有局部短暫陣雨機會。其他地方晴到多雲的天氣，西半部平地陽光普照情況明顯，中南部山區午後可能有局部熱對流降雨機會。

溫度方面，他說，則是維持日夜溫差變化較大的型態。白天高溫有地區性的差異，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶因為是東北季風迎風面，雲量較多或是有下點雨的機會，高溫相對低一些，白天高溫大約27至30度。新竹、苗栗以及台東、恆春半島一帶高溫在30至32度。台中以南的中南部地區白天高溫32至34度或以上。

吳聖宇表示，夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭、花蓮一帶都市地區低溫22至24度，空曠地區仍可能有20度或以下的低溫發生機會，南部及台東都市地區低溫25至27度，空曠地區可能有22至24度低溫。整體夜晚清晨稍偏涼，日夜溫差變化較大。

展望下周仍是東北季風強弱變化的天氣型態，他說，下周一、下周二東北季風較弱，下周三、下周四東北季風稍增強，到了下周五至19日東北季風又再減弱。整體水氣不多，降雨以迎風面地區為主，雨勢不大，降雨也比較局部性。其他地方晴到多雲，中南部山區午後有局部熱對流降雨的機會。

溫度方面也持續是日夜溫差變化大的型態，吳聖宇表示，白天迎風面地區高溫相對舒適一些，其他地方還是會比較炎熱，夜晚清晨則普遍稍涼，嘉義以北到宜蘭一帶空曠地區有局部較低溫機會。短時間內應該都沒有特別明顯的天氣變化，將會是相對比較單純的一段時間。

關於颱風消息，他說，西北太平洋上未來7至10天內仍將持續有新的颱風發展機會，預報上來看大致都會在離台灣較遠的海域活動，移動方向也都是以北轉的可能性較大，後續可以等到颱風實際開始發展後再來觀察預報的變化情況，短時間內應該都不必擔心會有颱風影響台灣的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。