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歐洲今夏史上第3熱 賈新興：持續乾旱導致異常活躍的野火季

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2026年夏季，歐洲各地持續高溫乾燥，成為有紀錄以來歐洲第3熱的夏季。圖為今年7月西班牙薩莫拉省一處山區發生野火。路透
2026年夏季，歐洲各地持續高溫乾燥，成為有紀錄以來歐洲第3熱的夏季。圖為今年7月西班牙薩莫拉省一處山區發生野火。路透

2026年夏季，歐洲各地持續高溫乾燥，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，成為有紀錄以來歐洲第3熱的夏季。

賈新興表示，根據歐盟哥白尼計畫、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣候變遷服務部的資料顯示，今夏52%的歐陸地區經歷了「極強」熱壓力（heat stress），且至少80%的地區經歷了「強」熱壓力。

除了6月、7月和8月這幾個夏季高峰期外，他說，5月和9月歐洲各地也出現了破紀錄的日均氣溫。西歐至少60%的地區經歷了17天超過攝氏30度的高溫天氣。

賈新興表示，持續的乾旱，也導致了異常活躍的野火季，以及歐洲各地河流流量創歷史新低或接近歷史最低水準。

何謂熱壓力？賈新興表示，是指不同溫度對人體的影響，可能使人們面臨中暑等嚴重健康風險。熱壓力可以透過多種生理和環境指標來測量，這些指標通常被稱為熱舒適指數，用於評估熱對人體的影響。例如通用熱氣候指數（UTCI）、濕球黑球溫度（WBGT）、熱指數、體感溫度等。在哥白尼氣候變遷服務中心，主要是採用UTCI 。

他說，UTCI綜合考慮了溫度、濕度、風速、太陽輻射以及人體對不同熱環境的反應。它同時反映了熱壓力和冷壓力。結合這些因素，UTCI 以攝氏度（°C）為單位表示人體的體感溫度。UTCI將熱壓力分為10個等級，從「極端」冷壓力到「極端」熱壓力。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲 賈新興 野火 歐盟 高溫 氣候變遷

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