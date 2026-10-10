國慶焰火、台北101國慶展演今晚登場 專家曝最佳觀賞點「不怕煙霧干擾」

今天國慶日，睽違9年，今年國慶焰火以「世界的方舟・南島台灣」為主題，今晚在台東市卑南溪出海口南岸登場，預計今晚8時至8時30分，施放長達30分鐘、逾1萬9000發絢麗焰火。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，今晚台東地區環境為東北風，風速在10至15節。因此，建議考慮在海濱公園國際地標周邊附近，是追求現場震撼感的最佳觀賞點。若是重視攝影構圖，且希望避開主會場人潮，則可優先考慮富岡漁港南方海堤附近，方便散場退離。

至於今晚10時的台北101國慶展演，約14分鐘。林得恩說，根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，今晚台北地區環境亦為東北風，風速在5至10節。官方公布的展演區域為台北世貿一館與台北君悅酒店上空，推薦最佳觀賞點是台北市政府前市民廣場或國父紀念館附近周邊視野開闊的空地，較為適合拍攝城市天際線與煙火的整體效果，且可避開煙火施放所造成的煙霧干擾。

他說，雖然白天天氣舒適到偏熱，台灣各地高溫介於28至33度之間；但是，早晚氣溫仍稍偏涼，各地低溫可能降至22至25度，沿海、空曠及近山區的低溫還會再更低一些。所以，觀賞煙火之際，建議多攜帶一件薄外套備用，避免著涼。