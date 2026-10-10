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今國慶日北東零星雨 中南部熱飆35度高溫 吳德榮：雙颱對台無威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天微熱早晚涼。背風面晴朗穩定，中南部白天熱早晚涼。聯合報系資料照
今天白天微熱早晚涼。背風面晴朗穩定，中南部白天熱早晚涼。聯合報系資料照

今天國慶日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨東半部有零星降雨的現象，今天東北風迎風面雲量稍多，大台北東側偶有零星飄雨的機率，東半部亦偶有局部短暫雨的機率。

溫度方面，他說，今天白天微熱早晚涼。背風面晴朗穩定，中南部白天熱早晚涼。北部21至30度、中部20至35度、南部21至35度、東部21至33度。

吳德榮表示，明天至下周五的天氣變化不大，因東側海面水氣仍多，東半部有局部短暫雨的機率，偶爾擴大到大台北東側，白天微熱早晚涼。西半部晴朗穩定，白天偏熱早晚涼。

關於颱風動態，他說， 輕颱諾洛在日本東方海面，向北北西進行。中颱小熊則在諾洛東南方，向西北進行。兩者皆持續在大迴轉的路徑上，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

國慶 吳德榮 高溫

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