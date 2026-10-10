橘世代／【在社區安老─清流共生之家】家，激勵長輩為健康努力

退休護理師李玉琴今年六十九歲，去年開始承接「清流共生之家」後，總是身體略顯疲態卻雙眼發亮，說起個案的進步時神彩奕奕。

從事長照逾卅年，六十八歲才轉身投入另一個照顧模式，並非李玉琴的預期，但又似冥冥中有安排。

李玉琴廿歲進衛生所工作，五十歲退休後，做過部落送餐、部落郵差、長照1.0的家庭托顧，甚至當過農夫。

去年在某個場合，台灣共生照顧推手、鄰里123共生協會理事長林依瑩在「東勢共生之家」做出來後，希望在原鄉推廣共生之家模式，便與原民會前主委瓦歷斯．貝林提及此事，李玉琴和林依瑩不認識，但她聽到了討論，想著當初長照1.0時做家庭托顧的床都還在，便走過去向林依瑩表示：「我以前有在照顧部落的老人，我們這邊可以做！」兩人在這場偶然的交會一拍即合，李玉琴隨即返回部落號召六位衛生所退休的護理師，展開這段用生命照顧族人的旅程。

清流共生之家許多照顧的理念與技巧也受益於東勢共生之家過去的經驗。

林依瑩表示，光是生活在「家」這樣的場域，就讓長輩更願意為自己的健康努力，模式值得推廣。鄰里123協會依不同族群地區，建構三種類型共生之家，包括「鄉村型東勢共生之家」、「都會型文山共生之家」及「部落型清流共生之家」，希望這些模組與經驗，可協助不同社區與族群，發展因地制宜的整合型照顧場域。