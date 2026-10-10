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橘世代／【在社區安老─清流共生之家】家，激勵長輩為健康努力

聯合報／ 記者張瀞文／南投報導

退休護理師李玉琴今年六十九歲，去年開始承接「清流共生之家」後，總是身體略顯疲態卻雙眼發亮，說起個案的進步時神彩奕奕。

從事長照逾卅年，六十八歲才轉身投入另一個照顧模式，並非李玉琴的預期，但又似冥冥中有安排。

李玉琴廿歲進衛生所工作，五十歲退休後，做過部落送餐、部落郵差、長照1.0的家庭托顧，甚至當過農夫。

去年在某個場合，台灣共生照顧推手、鄰里123共生協會理事長林依瑩在「東勢共生之家」做出來後，希望在原鄉推廣共生之家模式，便與原民會前主委瓦歷斯．貝林提及此事，李玉琴和林依瑩不認識，但她聽到了討論，想著當初長照1.0時做家庭托顧的床都還在，便走過去向林依瑩表示：「我以前有在照顧部落的老人，我們這邊可以做！」兩人在這場偶然的交會一拍即合，李玉琴隨即返回部落號召六位衛生所退休的護理師，展開這段用生命照顧族人的旅程。

清流共生之家許多照顧的理念與技巧也受益於東勢共生之家過去的經驗。

林依瑩表示，光是生活在「家」這樣的場域，就讓長輩更願意為自己的健康努力，模式值得推廣。鄰里123協會依不同族群地區，建構三種類型共生之家，包括「鄉村型東勢共生之家」、「都會型文山共生之家」及「部落型清流共生之家」，希望這些模組與經驗，可協助不同社區與族群，發展因地制宜的整合型照顧場域。

長輩 健康 長照 橘世代 原民會

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去年十一月底，南投縣仁愛鄉清流部落誕生了原鄉第一個共生之家。近一年來，「清流共生之家」接住了四處漂泊、沒人願意照顧的個案——他們看不見、聽不到、重度中風、身體萎縮，坐輪椅被推進共生之家，如今每個人都不需仰賴輪椅，可以自由行走。

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「我做共生之家，其實最憧憬的是做安寧。」李玉琴投入「清流共生之家」的創辦，心中想像的時模樣是日本「卡桑的家」。「卡桑的家」創立於二○○四年，是日本第一個以社區安寧照護為核心的共生之家，是維持家的溫度的廿四小時照護場所，每間僅收容約五至六位住民，讓沒有血緣的人同住、彼此陪伴，走完人生最後一哩路。

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清流共生之家所在地清流部落，居住著顛沛流離的賽德克族，由部落衛生所退休護理師李玉琴催生。共生之家讓部落長輩不需要因為身體的疾病或衰弱離鄉治療，或是被送到山下機構，有機會在熟悉的土地與族人陪伴下在地善終。

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