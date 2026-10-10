橘世代／【在社區安老─清流共生之家】原住民有養老院 族人在地安老

清流共生之家所在地清流部落，居住著顛沛流離的賽德克族，由部落衛生所退休護理師李玉琴催生。共生之家讓部落長輩不需要因為身體的疾病或衰弱離鄉治療，或是被送到山下機構，有機會在熟悉的土地與族人陪伴下在地善終。

「讓老人家可以在部落安老。」這個心願，萌發於李玉琴廿幾歲時。泰雅族的李玉琴從小由阿公阿嬤帶大，兩老不識字也不會講國語，卻給予她生命裡最原始、無條件的愛。

阿公六十五歲過世前，在山下醫院醫治，當時已經結婚生子的李玉琴抽空去探視，看到陪病的阿嬤因為只會說族語，不但聽不懂醫護人員說的國語，在滿是客家人家屬聊著客語的病房裡也仿若一座孤島，陪病的身影孤寂且無助，低頭坐在阿公床邊。這一幕讓李玉琴於心不忍，默默想著，「我要在山上開一間給原住民住的養老院。」

身為部落護理師那幾年，李玉琴踏遍部落的每個角落，看著部落年輕人力外流、只剩老弱殘，因此她在五十歲退休之後，把自家家門打開，利用長照1.0的資源做起日間的家庭托顧，她在家裡照顧部落裡需要照顧的獨居長輩、失能的族人，他們白天就到她家，一起吃飯、生活。這段經歷讓她確信，單純仰賴家庭人力照顧長輩的形式已經行不通，長輩的照顧需要部落的互助。

也是在做家庭托顧那幾年，李玉琴的阿嬤以九十五歲高壽離世。一直到離開的前一天，阿嬤住在自己家、為自己煮食，那天李玉琴去找她並為她洗了舒服的澡，阿嬤還跟李玉琴談天說笑，並叮嚀她不用那麼常來，要好好照顧孩子。阿嬤堅持在熟悉的家中，直到生命最後一刻都自主生活，像是李玉琴認識的許多部落長輩的縮影，展現了許多長者對家的依戀與對生命尊嚴的堅持，也讓她一直將能夠打造一個讓老人家在地安老的場域的心願放在心中，此生努力不輟。