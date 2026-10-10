橘世代／【在社區安老─清流共生之家】漂泊的身心 回部落安頓

在熟悉的部落度過人生最後時光，是多數部落長輩的夢想，卻常常無法實現。李玉琴是被只會講泰雅族族語的阿公阿嬤養大的女孩，催生了原鄉第一間共生之家，在原鄉打造在地安老的場域，是她想送給部落的禮物。

去年十一月底，南投縣仁愛鄉清流部落誕生了原鄉第一個共生之家。近一年來，「清流共生之家」接住了四處漂泊、沒人願意照顧的個案——他們看不見、聽不到、重度中風、身體萎縮，坐輪椅被推進共生之家，如今每個人都不需仰賴輪椅，可以自由行走。

「我原想做部落老人家安寧啊，結果送進來的都不是臨終老人，都還要活那麼久。」退休護理師、清流共生之家核心推手李玉琴自嘲。這些重症、難照顧、其他服務現場接不住的個案，完全超出預期。李玉琴選擇承擔，學著整合資源精進自己，邊做邊學邊調整，提供個案需要的照顧，「我後來才意識到，我們現階段要做的是『復能』。」

第一位入住的阿村，全盲需洗腎，離婚後寄居親友家十八年，他長期睡在地板薄床墊上，十八年未洗過熱水澡，生活範圍僅靠一條六公尺繩子引導。阿村到共生之家第一天，李玉琴引導他用手觸摸環境、拿拐杖敲牆壁聽聲辨位，當天他成功從床鋪移動至廁所，洗了熱水澡。幾天後，阿村學會順牆面走至客廳，甚至走到院子散步、聽聖經、曬太陽與運動，也能自己到醫院洗腎。他驚嘆：「這裡是天堂嗎？」

「弟弟」能走了 家屬痛哭

還有個案是全盲、全聾、全啞的青年人，李玉琴喚他「弟弟」。弟弟先天眼睛看不見、耳朵聽不到，缺乏時間感、無法與人溝通，過去由母親全時照顧，去年母親驟逝，父親全國奔走，甚至遠至台東機構，皆因照顧難度極高而被拒絕收容。李玉琴回想弟弟被送進來那天，小小身軀蜷縮棉被中，不捨之心油然而生：「他真的廿四歲了嗎？」

弟弟入住初期因缺乏時間感，常在半夜不安大叫，李玉琴連續兩個月睡在他身邊的躺椅上，半夜推他到客廳安撫。她透過觸覺引導與弟弟建立信任感，同時整合多種專業協助，弟弟不到三個月便學會摸索輪椅與床沿站立，並在引導下練習步行。父親看見弟弟能站能走，抱著他失聲痛哭；雙胞胎哥哥也激動不已，泫然欲泣說，今年可以帶他去參加部落運動會了。

復健醫療 銜接家庭托顧

「我不希望他們來到這裡還是只能臥床、輪椅和吃喝拉，那是無意義的照顧。」李玉琴去照顧學校學習新的照顧技能，同時也向「鄰里123共生協會」求助，協會帶領了兩位復健師、聽力師、職能師、護理師共五位專業人員進場協助，幫清流共生之家跳脫傳統照顧模式。

目前，共生之家透過照服員大量的徒手復健，加上每周三次巡迴醫療，輔以遠距指導，幫助住民一點一滴找回生活能力，有機會回到原來居所，再輔以政府長照資源，生活就能運作。如此一來，便能讓在排隊的其他個案住進來。例如已有日常生活自理能力的阿村，團隊正協助他銜接部落的家庭托顧服務。

不只照顧 要找回生命力

「玉琴姐是用生命在聆聽他們的生活節奏，把他們生活的力量找出來，陪著長輩在復能。」台灣共生照顧推手、鄰里123共生協會理事長林依瑩觀察，清流共生之家能幫助這麼多個案，不只在於專業的精進與整合，更因李玉琴始終努力實踐心中價值——「不單單是照顧，更要尋找有生命力的生活模式。」