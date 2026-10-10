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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

抗蛇毒血清馬成救命功臣 一生救數千人

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹，從其身上血液製作的血清製劑，每年能拯救數千名遭毒蛇咬傷的民眾。記者翁唯真／攝影
屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹，從其身上血液製作的血清製劑，每年能拯救數千名遭毒蛇咬傷的民眾。記者翁唯真／攝影

被毒蛇咬傷，抗蛇毒血清是救命關鍵，背後功臣是屏東科大內的國家免疫馬匹畜牧場的五十七匹馬，一匹馬平均服役約十二年，每年採血三至五次，最多八次，每次約可取得五至八公斤血液，一公斤分離血漿能製成卅劑抗蛇毒血清，由國家衛生研究院製作，每匹血清馬一生可救治數千人。

台灣常見六種毒蛇，包括龜殼花、赤尾鮐、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇及鎖鏈蛇，目前疾管署共製造四種抗蛇毒血清。據健保資料顯示，二○一七至二○二一年，平均每年有近千人遭毒蛇咬傷，其中使用「抗龜殼花及赤尾鮐」血清者近八成，其次為「抗雨傘節及飯匙倩」血清，約占二成。

遭蛇咬傷者以四十五歲以上男性為多，由於五至十月是毒蛇出沒的季節，據統計，每年八月的血清使用量最高，平均約有一一二人使用，若以地區區分則以東部使用率最高。

疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科技正李佳蓉表示，血清馬主要來自美國及歐洲，以體型較大、個性溫馴的馬匹為主，血清馬多是閹割公馬，以降低互鬥風險。血清馬進口前須經廿一天檢疫，抵台後還要隔離近一個月，通常馬匹進場需三個月才會適應環境，團隊通常會等到第六至第八個月，才開始注射經無菌處理的蛇毒，約一年後檢測免疫狀況，確認抗體效價達標，才能開始採血。

疾管署檢驗及疫苗研製中心疫苗製造科長陳昭宏說，免疫時會以保定架固定馬匹，並剃腹部毛、清潔消毒，降低傷口感染風險。

注射的蛇毒僅數毫克，遠低於中毒劑量，但須留意傷口是否出現膿腫或肉芽腫；二○一八年調整蛇毒配方後，有三種大幅降低免疫副作用。

疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽表示，馬匹建立免疫記憶後，從頸部兩側採血，約每二至四個月可採血一次，實際頻率仍依抗體效價及健康狀況調整，若效價不足或出現貧血，就不勉強採血。

每公斤血漿約可製成卅劑抗蛇毒血清，血漿庫存通常維持三年以上用量，成品則維持一點五至二年用量。謝文欽說，血漿中的免疫球蛋白相當穩定，冷藏保存十年仍可使用。

疾管署 眼鏡蛇 百步蛇

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