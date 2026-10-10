血清馬每月伙食費4萬 退役照顧完善

屏東科技大學校園內，設置一座肩負救命任務的國家免疫馬匹畜牧場，場內五十七匹馬不是供人觀賞、騎乘，而是透過注射蛇毒產生抗體，再由血漿製成抗蛇毒血清，成為被毒蛇咬傷患者的救命藥劑。疾管署表示，目前馬場有四十四匹現役血清馬、十三匹退役馬，從飲食、健康監測到退休照護均有完整規畫，即使退役也能受到最好照顧。

國家馬場最初設於台北昆陽，一九七○年代因都市開發，遷至台中后里。隨著馬匹數量增加，二○一一年爭取經費於屏科大興建永久基地，馬場占地逾二公頃，設有六棟馬舍、四座戶外運動場及二座慢步機。

疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科技正李佳蓉表示，每匹馬都有獨立挑高馬舍，全天供應馬匹乾草，另以玉米、大麥等配方飼料分三餐餵食，補充礦物質及維生素。紅蘿蔔、蘋果雖是馬匹喜愛食物，因水分高，易使糞便變稀，僅能適量作為獎勵，每個月伙食費約四萬元以上。

李佳蓉說，血清馬通常四歲以上開始服役，平均服役八至十二年，壽命約廿至卅歲，過去統計免疫馬平均年齡約廿五歲，除特殊意外，執行血清製造任務並未明顯縮短壽命。馬匹死亡後則依規定焚化，若具有研究價值，則委託大學解剖研究。

疾管署發言人林明誠說，過去曾有馬匹因肝臟發炎死亡，透過病理解剖釐清病因，結合日常健康監測，持續改善飼養管理，讓馬匹在肩負救命任務之餘，也能獲得照顧。