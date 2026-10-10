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橘世代／【在社區安老─清流共生之家】最想做安寧療護 送給部落禮物

聯合報／ 記者張瀞文／南投報導
李玉琴（右）整合多種專業協助，照顧住民。記者黃仲裕／攝影
李玉琴（右）整合多種專業協助，照顧住民。記者黃仲裕／攝影

「我做共生之家，其實最憧憬的是做安寧。」李玉琴投入「清流共生之家」的創辦，心中想像的時模樣是日本「卡桑的家」。「卡桑的家」創立於二○○四年，是日本第一個以社區安寧照護為核心的共生之家，是維持家的溫度的廿四小時照護場所，每間僅收容約五至六位住民，讓沒有血緣的人同住、彼此陪伴，走完人生最後一哩路。

李玉琴被「卡桑的家」裡溫馨的生活氛圍、幸福的老人打動，這是她想送給部落禮物

但是清流共生之家創辦以來，來到此都是重症、殘疾的個案，李玉琴調整對現階段共生之家的想像、幫助個案復能之餘，也沒有放棄最初的夢想，「我覺得那個（在地安寧）在原鄉太重要了，因為在醫院走不是老人家要的。」她想起自己九十五歲的阿嬤堅持在家住到生命最後一刻，心滿意足地離開人世，李玉琴很清楚，原住民長輩排斥離開熟悉的地方去平地就醫，甚至在機構過世。

為了讓部落逐漸接受並具備安寧照顧的能力，李玉琴主動走入社區，她以共生之家的專業為後盾，進到部落裡癌末、重症或臥床長輩的家，提供專業的照護，像是口腔潔牙、足部護理，甚至是安寧指導。她讓年輕家屬知道，願意接長輩接回部落是很棒的決定，並且翻轉傳統悲傷觀念：「不要老是講陪伴最後一哩路，我們還有好幾哩路要走，不用擔心！」

過去族人因為擔心不知如何照顧，習慣將重病或臨終長輩留在醫院，但近年越來越多家庭願意把長輩接回部落家中照顧。李玉琴期待有朝一日，這些回到家裡的老人也能夠來到共生之家，彼此陪伴，以喜樂的心度過生命的最後時光。

部落 禮物 陪伴 原住民 橘世代

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清流共生之家所在地清流部落，居住著顛沛流離的賽德克族，由部落衛生所退休護理師李玉琴催生。共生之家讓部落長輩不需要因為身體的疾病或衰弱離鄉治療，或是被送到山下機構，有機會在熟悉的土地與族人陪伴下在地善終。

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