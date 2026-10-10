百歲人瑞變多、金價飆漲 重陽金鎖片縮水

衛福部每年重陽節前夕皆會致贈百歲人瑞純金「金鎖片」，但今年全台人瑞較去年增加七四○人，加上國際金價飆漲，導致今年剛滿百歲人瑞獲贈的金鎖片重量，近五年來首度縮減，從二台錢減為一點五台錢，逾百歲人瑞則不受影響。

不過即使縮減重量，採購金額仍比去年增加二千多萬元，最終以九七二二萬元決標，逼近億元。衛福部表示，盼未來金價回穩，能恢復原有贈禮規格。

衛福部社家署長周道君表示，依照往例，衛福部每年致贈滿百歲人瑞二台錢、逾百歲人瑞○點五台錢的金鎖片。今年全台共六四八九名人瑞獲贈，包括剛滿百歲的二四九○人、逾百歲的三九九九人，人數較去年的五七四九人，增加七四○人。受金價上漲影響，今年調降滿百歲人瑞的金鎖片重量，降至一點五台錢，逾百歲人瑞仍維持○點五台錢。

周道君指出，今年金價一度飆至每台錢一點九萬元，加上人瑞人數增加，使金鎖片採購金額攀升至九七二二萬餘元，較去年七六九九萬元增加二○二三萬餘元。由於採購預算須提前一年編列，雖已依人口推估人瑞人數，卻難以預測金價漲幅，因此只能縮減滿百歲人瑞的金鎖片重量，以控制採購經費。

周道君表示，明年已按滿百歲人瑞二台錢的原規格編列預算，但實際致贈重量仍須視屆時金價而定，尚無法保證恢復原有規格，但以恢復二台錢為目標。

除了致贈金鎖片，衛福部持續拓展對於長者的照顧與服務，如依長者健康及失能程度提供分級照顧，包括社區關懷據點共餐、長照服務，以及獨居長者電話問安、送餐與緊急求助裝置等，同時與地方政府合作，擴大獨居長者關懷。