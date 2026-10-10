雲縣府表揚24身障、服務楷模！他雙手雕出新人生、他伴視障女兒前行

配合國際身心障礙者日，雲林縣政府昨天與雲林縣脊髓損傷者協會在體育館舉行表揚大會，表揚廿四位模範與傑出楷模，包括十一名傑出身心障礙人士、五名模範身心障礙者家庭照顧者及八名模範身心障礙服務人員，肯定他們突破困境、無私奉獻的精神。

廿八歲的曾昱豪，十七歲時因騎車自撞造成脊髓損傷，從此無法站立，一度覺得人生陷入黑白，對未來充滿迷惘，在親友及脊髓損傷病友鼓勵陪伴下走出低潮，重新學習生活自理，並投入雕偶工作，成為雕偶師及街頭藝人，周日固定在西螺福興宮及夜市表演，希望用自身經歷鼓勵更多身障者勇敢走出陽光。

鄭光惇的女兒因早產導致視神經發育不全，接受手術未成功，最終全盲。為照顧視障女兒，他與妻子辭去工作，在家經營早餐店，陪伴女兒就醫、上學，正向鼓勵女兒面對困境、建立自信，培養獨立生活能力。女兒如今習得按摩技能，固定在斗六車站視障按摩小棧工作，還多次代表雲林參加身心障礙者運動會，表現優異。

縣長張麗善說，受表揚者都是生命鬥士，尤其家庭照顧者長期不離不棄，犧牲個人時間與生活照顧家人，期盼社會看見他們的辛苦與付出，營造更友善的環境。